Календарь выходных и праздников на март 2025: будем ли отдыхать на Международный женский день

В марте украинцы будут отмечать День весеннего равноденствия и несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День таксиста, День землеустроителя и Всемирный день писателя.

Кроме этого, граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в марте 2025 года – рассказывает 24 Канал.

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Календарь выходных на март 2025 года

1 марта – Всемирный день гражданской обороны.

2 марта – Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

3 марта – Всемирный день писателя.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта – Международный женский день, День землеустроителя Украины.

9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день диджея.

14 марта – День украинского добровольца, Международный день числа "Пи", Международный день сна.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей.

16 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

19 марта – Международный день клиента.

20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – 27 марта – Неделя солидарности с народами, борющихся против расизма и расовой дискриминации.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день человека с синдромом Дауна.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста, Час Земли.

23 марта – Всемирный метеорологический день.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы Безопасности Украины.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра.

Когда будут выходные в марте 2025 года

Напомним, что в этом году Международный женский день приходится на субботу. Однако граждане не будут иметь дополнительный выходной из-за военного положения в стране. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 10 дней: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 марта. В то же время граждане будут работать только 21 день: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 марта.