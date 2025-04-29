Что нельзя делать на Радоницу 2025: основные запреты, о которых стоит знать

Сегодня, 29 апреля, верующие отмечают Радоницу. Этот праздник обычно приходится на вторник второй недели после Воскресения Христова.

В этот день принято чтить память умерших родственников и близких, посещать литургию в церкви, отправляться на кладбища и молиться у могил усопших. Однако на Радоницу действует ряд важных запретов, о которых стоит помнить. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Радоницу 2025 года

Не следует ссориться, ругаться, спорить и скандалить.

Не стоит конфликтовать, сквернословить, завидовать и сплетничать.

Нельзя грустить и плакать.

Не рекомендуется оставлять еду на кладбище.

Не следует чтить память умерших, потребляя алкоголь.

Не стоит венчаться и жениться.

Нельзя ставить водку и черный хлеб перед фотографией умершего.

Не рекомендуется сажать овощи и фрукты на огороде.

Не следует заниматься домашними делами, в частности шить, стирать и убирать.

Не стоит выполнять тяжелую физическую работу.

Нельзя называть мертвых "покойниками".

Радоница 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Радоницу

Если ребенок родится в Радоницу, то будет иметь такие же черты характера, как и родственник, память которого чествовали в этот день.

Если на Радоницу пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если умыться дождевой водой в этот день, то ожидайте хороших новостей.

Если сегодня работать на огороде, то в этом году будет неурожай.

Если на улице ветрено, то стоит ожидать плохих новостей.

Если на улице безветренная погода, то урожай будет щедрым.

Если вам интересно узнать, какой сегодня, 29 апреля, церковный праздник, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.