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lifestyle 24 Традиции Что нельзя делать на Радоницу 2025: основные запреты, о которых стоит знать
29 апреля, 06:30
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Что нельзя делать на Радоницу 2025: основные запреты, о которых стоит знать

Влада Пономарева
Основні тези
  • На Радоницу 2025 запрещено ссориться, конфликтовать, грустить, оставлять еду на кладбище, потреблять алкоголь, жениться.
  • Также не стоит заниматься домашними делами и тяжелой физической работой.

Сегодня, 29 апреля, верующие отмечают Радоницу. Этот праздник обычно приходится на вторник второй недели после Воскресения Христова.

В этот день принято чтить память умерших родственников и близких, посещать литургию в церкви, отправляться на кладбища и молиться у могил усопших. Однако на Радоницу действует ряд важных запретов, о которых стоит помнить. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Радоницу 2025 года

  • Не следует ссориться, ругаться, спорить и скандалить.
  • Не стоит конфликтовать, сквернословить, завидовать и сплетничать.
  • Нельзя грустить и плакать.
  • Не рекомендуется оставлять еду на кладбище.
  • Не следует чтить память умерших, потребляя алкоголь.
  • Не стоит венчаться и жениться.
  • Нельзя ставить водку и черный хлеб перед фотографией умершего.
  • Не рекомендуется сажать овощи и фрукты на огороде.
  • Не следует заниматься домашними делами, в частности шить, стирать и убирать.
  • Не стоит выполнять тяжелую физическую работу.
  • Нельзя называть мертвых "покойниками".

Радоница 2025 / Фото Freepik

Народные приметы на Радоницу

  • Если ребенок родится в Радоницу, то будет иметь такие же черты характера, как и родственник, память которого чествовали в этот день.
  • Если на Радоницу пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
  • Если умыться дождевой водой в этот день, то ожидайте хороших новостей.
  • Если сегодня работать на огороде, то в этом году будет неурожай.
  • Если на улице ветрено, то стоит ожидать плохих новостей.
  • Если на улице безветренная погода, то урожай будет щедрым.

Если вам интересно узнать, какой сегодня, 29 апреля, церковный праздник, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.