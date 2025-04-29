29 апреля, 06:30
Что нельзя делать на Радоницу 2025: основные запреты, о которых стоит знать
Основні тези
- На Радоницу 2025 запрещено ссориться, конфликтовать, грустить, оставлять еду на кладбище, потреблять алкоголь, жениться.
- Также не стоит заниматься домашними делами и тяжелой физической работой.
Сегодня, 29 апреля, верующие отмечают Радоницу. Этот праздник обычно приходится на вторник второй недели после Воскресения Христова.
В этот день принято чтить память умерших родственников и близких, посещать литургию в церкви, отправляться на кладбища и молиться у могил усопших. Однако на Радоницу действует ряд важных запретов, о которых стоит помнить. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.
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Что нельзя делать на Радоницу 2025 года
- Не следует ссориться, ругаться, спорить и скандалить.
- Не стоит конфликтовать, сквернословить, завидовать и сплетничать.
- Нельзя грустить и плакать.
- Не рекомендуется оставлять еду на кладбище.
- Не следует чтить память умерших, потребляя алкоголь.
- Не стоит венчаться и жениться.
- Нельзя ставить водку и черный хлеб перед фотографией умершего.
- Не рекомендуется сажать овощи и фрукты на огороде.
- Не следует заниматься домашними делами, в частности шить, стирать и убирать.
- Не стоит выполнять тяжелую физическую работу.
- Нельзя называть мертвых "покойниками".
Народные приметы на Радоницу
- Если ребенок родится в Радоницу, то будет иметь такие же черты характера, как и родственник, память которого чествовали в этот день.
- Если на Радоницу пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
- Если умыться дождевой водой в этот день, то ожидайте хороших новостей.
- Если сегодня работать на огороде, то в этом году будет неурожай.
- Если на улице ветрено, то стоит ожидать плохих новостей.
- Если на улице безветренная погода, то урожай будет щедрым.
Если вам интересно узнать, какой сегодня, 29 апреля, церковный праздник, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.