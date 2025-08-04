В сезон сбора урожая крестьяне придерживаются собственных традиций. Так, некоторые стараются не копать чеснок и лук, потому что недавно кто-то умер.

В связи с этим, немало людей ждут похорон, чтобы продолжить свою работу. Можно ли копать чеснок и лук, если в селе покойник – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли копать чеснок и лук, если в селе покойник?

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, что никаких церковных запретов на сельскохозяйственный труд перед похоронами нет.

Что чеснок и лук имеют к покойнику? Человек умер и уже будет лежать в земле, где будут проходить определенные природные процессы. А если на улице солнечно, и чеснок и лук подсохли, то их надо собрать, потому что если этого не сделать в дождь, то они сгниют,

– отметил отец Алексей.

Он подчеркнул, что похороны не связаны с огородными делами. По словам священника ПЦУ, верующие должны внимательно следить за собственным хозяйством, а не верить в суеверия.

Покойник к вашим чеснокам и лукам не имеет никакого отношения. Похоронили человека – идем и работаем дальше. Если хозяйка плохая, то у нее все испортится и без покойника,

– добавил Филюк.

Почему люди завешивают зеркала в доме, когда кто-то умер?

По древним поверьям, зеркало – своеобразный портал между мирами живых и мертвых. Считалось, что через него темные силы могут затянуть душу умершего, лишив ее возможности попасть на Суд Божий и обрести покой.

Кроме этого, предки верили, что зеркала могут привлечь злых духов, которые принесут дополнительное горе или новую беду в семью. Более того, душа, которая еще находится рядом с телом, может "заблудиться" в зазеркалье и не найти дороги в потусторонний мир.