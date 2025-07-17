Время перемен и трансформаций: что обязательно надо сделать в период Ретроградного Меркурия 2025
- Период Ретроградного Меркурия 2025 рекомендуется использовать для внутреннего обновления, организации пространства, занятий спортом и завершения старых дел.
- В это время следует избегать важных жизненных решений, покупки дорогих вещей, подписания юридических документов и планирования дальних поездок.
Период Ретроградного Меркурия часто воспринимают как время недоразумений и неожиданных трудностей. Особенно в общении и оформлении важных документов.
Однако астрологи отмечают, если правильно использовать это время, то оно может стать отличной возможностью для внутреннего обновления и отдыха, пишет LifeStyle24.
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Что стоит сделать в период Ретроградного Меркурия 2025?
В период Ретроградного Меркурия стоит сосредоточиться на себе. Людям следует заняться уборкой и организовать пространство вокруг себя. Порядок снаружи часто помогает достичь спокойствия внутри, поэтому это хорошее время, чтобы навести порядок в собственных мыслях.
К тому же можно начать заниматься спортом или записаться на прохождение оздоровительных процедур, массажей или SPA-сеансов. Кроме этого, разрешается устроить себе несколько дней отдыха и насладиться вкусной едой в компании родных.
Ретроградный Меркурий также способствует завершению старых дел. Вместо того чтобы начинать что-то новое, лучше пересмотреть прошлые планы, исправить ошибки и доделать то, что оставалось незавершенным.
В то же время этот период считается идеальным для духовного роста. Так, можно попробовать найти хобби, которое будет вдохновлять на новые свершения. А если человек уже знает, что приносит ему радость, то следует выделить для этого больше времени.
Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия 2025?
В это время лучше воздержаться от важных жизненных решений, особенно если они требуют ясности мысли и предсказуемости. В частности, не стоит:
- покупать дорогие вещи, особенно технику или транспорт;
- обещать что-то важное или брать на себя новые серьезные обязательства;
- перегружать себя обязанностями или новыми проектами;
- заключать важные финансовые сделки;
- подписывать юридические или деловые документы;
- планировать или совершать дальние поездки;
- устраиваться на новую работу;
- жениться или справлять свадьбу.