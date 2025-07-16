Ретроградный Меркурий 2025 уже не за горами: что нельзя делать в этот период

С 18 июля по 11 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении в знаке Льва. Астрологи предостерегают, что этот период может существенно повлиять на финансовую стабильность и личные планы.

Из-за повышенного желания тратить деньги на прихоти, человек может легко оказаться на грани материального краха. Именно поэтому в это время важно быть собранными и рациональными, чтобы сохранить сбережения и даже открыть неожиданный источник дохода. Однако для этого придется пожертвовать привычным образом жизни, пишет LifeStyle24.

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Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?

В это время лучше воздержаться от важных жизненных решений, особенно если они требуют ясности мысли и предсказуемости. В частности, не рекомендуется справлять свадьбы и жениться. Дело в том, что в период Ретроградного Меркурия часто возникают недоразумения и ссоры. В связи с этим, свадьба в это время может заложить не самый стабильный фундамент для супружеской жизни. Поэтому лучше подождать благоприятного периода, когда энергия планет будет способствовать гармонии.

В то же время не стоит менять место своего проживания. Ведь дальние переезды могут сопровождаться неожиданными изменениями и негативными последствиями. Кроме этого, привыкнуть к новому месту будет сложнее, чем ожидалось.

К тому же в период Ретроградного Меркурия не следует устраиваться на работу. Более того, на новом месте могут возникать споры с коллективом, а условия, что обещали на собеседовании, могут оказаться не такими уж и привлекательными.

Также не рекомендуется:

заключать важные финансовые сделки;

подписывать юридические или деловые документы;

планировать или совершать дальние поездки;

покупать дорогие вещи, особенно технику или транспорт;

обещать что-то важное или брать на себя новые серьезные обязательства;

перегружать себя обязанностями или новыми проектами.

Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия 2025 / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака уже в июле преодолеют затяжную грусть.