Ретроградный Меркурий 2025 уже не за горами: что нельзя делать в этот период
- Ретроградный Меркурий с 18 июля по 11 августа может повлиять на финансовую стабильность и личные планы, поэтому важно быть осторожными с расходами и жизненными решениями.
Не рекомендуется заключать важные сделки, менять место жительства, жениться, устраиваться на новую работу или брать на себя новые обязательства.
С 18 июля по 11 августа Меркурий будет находиться в ретроградном движении в знаке Льва. Астрологи предостерегают, что этот период может существенно повлиять на финансовую стабильность и личные планы.
Из-за повышенного желания тратить деньги на прихоти, человек может легко оказаться на грани материального краха. Именно поэтому в это время важно быть собранными и рациональными, чтобы сохранить сбережения и даже открыть неожиданный источник дохода. Однако для этого придется пожертвовать привычным образом жизни, пишет LifeStyle24.
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Что нельзя делать в период Ретроградного Меркурия?
В это время лучше воздержаться от важных жизненных решений, особенно если они требуют ясности мысли и предсказуемости. В частности, не рекомендуется справлять свадьбы и жениться. Дело в том, что в период Ретроградного Меркурия часто возникают недоразумения и ссоры. В связи с этим, свадьба в это время может заложить не самый стабильный фундамент для супружеской жизни. Поэтому лучше подождать благоприятного периода, когда энергия планет будет способствовать гармонии.
В то же время не стоит менять место своего проживания. Ведь дальние переезды могут сопровождаться неожиданными изменениями и негативными последствиями. Кроме этого, привыкнуть к новому месту будет сложнее, чем ожидалось.
К тому же в период Ретроградного Меркурия не следует устраиваться на работу. Более того, на новом месте могут возникать споры с коллективом, а условия, что обещали на собеседовании, могут оказаться не такими уж и привлекательными.
Также не рекомендуется:
- заключать важные финансовые сделки;
- подписывать юридические или деловые документы;
- планировать или совершать дальние поездки;
- покупать дорогие вещи, особенно технику или транспорт;
- обещать что-то важное или брать на себя новые серьезные обязательства;
- перегружать себя обязанностями или новыми проектами.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака уже в июле преодолеют затяжную грусть.