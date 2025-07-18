18 июля, 07:31
В них верят до сих пор: главные запреты и приметы, которые действуют в период Ретроградного Меркурия
Основні тези
- Во время Ретроградного Меркурия 2025 не рекомендуется подписывать документы, планировать поездки, покупать дорогие вещи или менять место жительства.
- Народные приметы указывают на возможные неудачи при смене работы в этот период.
Сегодня, 18 июля, Меркурий начинает свое движение в обратном направлении относительно Земли. Однако на этот раз под огненным знаком Льва.
Астрологи предупреждают, что до 11 августа могут обостряться проблемы с коммуникацией и принятием решений. В то же время многие люди до сих пор придерживаются древних примет и запретов, которые помогают избежать неприятностей. Что не стоит делать в эти дни, какие суеверия считаются актуальными в период Ретроградного Меркурия – пишет LifeStyle24.
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Какие запреты действуют в период Ретроградного Меркурия 2025?
- Не стоит подписывать юридические или деловые документы.
- Не следует планировать или совершать дальние поездки.
- Нельзя устраиваться на новую работу.
- Не рекомендуется покупать дорогие вещи, особенно технику или транспорт.
- Не стоит обещать что-то важное или брать на себя новые серьезные обязательства.
- Не следует перегружать себя обязанностями или новыми проектами.
- Нельзя заключать важные финансовые сделки.
- Не рекомендуется жениться или справлять свадьбу.
- Не стоит менять место своего проживания.
Народные приметы на период Ретроградного Меркурия 2025
- Если взять или одолжить деньги в долг, то накличете финансовые трудности в семью.
- Если разбить стекло в период Ретроградного Меркурия, то стоит ожидать изменений в жизни.
- Если изменить место своей работы, то привлечете неудачи в жизнь.
- Если возобновите общение с человеком из прошлого, то ожидайте плохих новостей.
- Если в это время сломается техника в доме, то скоро начнется "белая полоса" в жизни.