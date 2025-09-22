Уже сегодня, 22 сентября, стартует праздник Рош ха-Шана для евреев. В течение трех дней празднования действуют важные запреты для верующих.

О том, что нельзя делать в Рош ха-Шана 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Chabad.org.

Смотрите также С Рош ха-Шана 2025: самые теплые поздравления в картинках, прозе и стихах

Что нельзя делать в Рош ха-Шана 2025?

В Рош ха-Шана евреям запрещено работать и заниматься любой работой. Однако это не касается подготовки праздничного стола, поэтому готовить символические блюда разрешается.

Кроме этого, не рекомендуется верующим употреблять острые, кислые и горькие продукты. Ведь тогда возникает высокий риск привлечь беды и горе на следующий год.

Более того, евреям нельзя есть орехи. Дело в том, что числовое значение слова "орех" на иврите соответствует соответствующей трактовке слова "грех".

Запреты в Рош ха-Шана 2025 / Коллаж LifeStyle24

Что известно о празднике Рош ха-Шана 2025?