Вже сьогодні, 22 вересня, стартує свято Рош га-Шана для євреїв. Протягом трьох днів святкування діють важливі забори для вірян.

Про те, що не можна робити у Рош га-Шана 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Chabad.org.

Що не можна робити у Рош га-Шана 2025?

У Рош га-Шана євреям заборонено працювати та займатися будь-якою роботою. Однак це не стосується підготовки святкового столу, тож готувати символічні страви дозволяється.

Крім цього, не рекомендується вірянам вживати гострі, кислі та гіркі продукти. Адже тоді виникає високий ризик привабити біди й горе на наступний рік.

Ба більше, євреям не можна їсти горіхи. Річ у тім, що числове значення слова "горіх" на івриті відповідає відповідному трактуванню слова "гріх".

Заборони у Рош га-Шана 2025 / Колаж LifeStyle24

Що відомо про свято Рош га-Шана 2025?