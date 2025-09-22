Що не можна робити у Рош га-Шана 2025: суворі заборони для євреїв
- У Рош га-Шана 2025 євреям заборонено робити певні речі, щоб не накликати біди в прийдешній рік.
- Це свято відзначатимуть з 22 по 24 вересня.
Вже сьогодні, 22 вересня, стартує свято Рош га-Шана для євреїв. Протягом трьох днів святкування діють важливі забори для вірян.
Про те, що не можна робити у Рош га-Шана 2025 – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Chabad.org.
Що не можна робити у Рош га-Шана 2025?
У Рош га-Шана євреям заборонено працювати та займатися будь-якою роботою. Однак це не стосується підготовки святкового столу, тож готувати символічні страви дозволяється.
Крім цього, не рекомендується вірянам вживати гострі, кислі та гіркі продукти. Адже тоді виникає високий ризик привабити біди й горе на наступний рік.
Ба більше, євреям не можна їсти горіхи. Річ у тім, що числове значення слова "горіх" на івриті відповідає відповідному трактуванню слова "гріх".
Що відомо про свято Рош га-Шана 2025?
- У 2025 році Рош га-Шана відзначатимуть з 22 по 24 вересня. Це єврейський Новий рік, що відкриває період Днів Трепету й завершується Йом Кіпуром – Днем Спокути.
- Що цікаво, свято символізує початок нового духовного циклу. За традицією, саме тоді визначається доля людини на наступний рік, тому молитви, каяття й добрі справи набувають особливої сили.
- Умань є головним місцем паломництва хасидів з усього світу, адже тут похований Раббі Нахман із Брацлава, який заповідав своїм послідовникам збиратися біля його могили на Новий рік.
- Святкування починається із запалювання свічок і відвідування синагоги. Центральним символом свята є звук шофара – баранячого рогу, що закликає до духовного пробудження.
- На стіл традиційно подають халу (круглий хліб), яблука з медом, гранати та фаршировану рибу як символи доброго року.
- Важливим є й обряд Ташліх, коли віряни кидають у воду крихти хліба, позбуваючись гріхів минулого року.