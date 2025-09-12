Когда состоится Рош ха-Шана в 2025 году: почему хасиды отмечают этот праздник в Умани
- Рош ха-Шана в 2025 году будет отмечаться с вечера 22 сентября до вечера 24 сентября.
- Умань является популярным местом для празднования Рош ха-Шана из-за могилы Рабби Нахмана, основателя брацлавского хасидизма.
Совсем скоро наступит один из самых важных дней в иудейском календаре – Рош ха-Шана. Для миллионов верующих в мире это особое время духовного обновления, молитвы и надежды на лучшее будущее.
В этом году дата его празднования приходится на конец сентября, и уже сейчас в разных странах готовятся к этому дню. В то же время для Украины это событие имеет особое значение, ведь ежегодно именно здесь собираются тысячи паломников, чтобы встретить Новый год по иудейской традиции. Когда будет Рош ха-Шана в 2025 году, что это за праздник, какие его традиции – рассказывает LifeStyle24.
Что это за праздник – Рош ха-Шана?
Рош ха-Шана считается одним из важнейших праздников иудаизма. Его также называют "Головой года", ведь праздник связан с днем появления Адама, первого человека, на свет.
Это также начало особого периода, известного как Дни трепета и покаяния, который длится десять дней и завершается Йом Кипуром (Судным днем). В это время верующие подводят итоги за прошедший год, просят у Бога прощения за грехи и готовятся к духовному обновлению.
К тому же этот праздник считается Днем Божьего суда, когда решается судьба человека на грядущий год.
Когда наступит Рош ха-Шана в 2025 году?
Для религиозных иудеев этот день знаменует наступление 5786 года от сотворения мира Богом по Торе. Поскольку еврейский календарь основывается на лунных фазах, дата празднования ежегодно меняется и приходится на новолуние в начале седьмого месяца, который называется Тишрей.
В 2025 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, начнется вечером 22 сентября, в понедельник, и продлится до вечера среды, 24 сентября.
Традиции празднования
Что интересно, этот праздник имеет ряд интересных обрядов, которых придерживаются верующие. Так, в синагогах во время Рош ха-Шана звучит шофар – бараний рог, звук которого пробуждает человека к раскаянию и напоминает об ответственности перед Богом.
Также в эти дни принято читать особые молитвы и псалмы, а дома – собираться за праздничным столом. Традиционно евреи едят яблоки с медом, желая друг другу "сладкого года", а также халу – хлеб круглой формы, символизирующий цикличность и вечность.
Кроме этого, на Рош ха-Шана происходит обряд Ташлих. Во время него верующие идут к водоему, читают молитвы и бросают в воду крошки хлеба, символизирующие грехи, которые стоит оставить в прошлом.
К тому же в этот день евреи избегают любой работы, отдавая предпочтение отдыху и молитвам.
Почему евреи празднуют Рош ха-Шана в Умани?
- Особое место в праздновании Рош ха-Шана занимает украинский город Умань. Ежегодно туда приезжают десятки тысяч евреев, в частности хасиды из разных уголков мира. Главной причиной этого является расположение на территории города могилы Рабби Праведного Нахмана из Брацлава (Ребе Нахмана) – выдающегося основателя брацлавского хасидизма, жившего в конце XVIII – начале XIX века.
- Он завещал своим последователям молиться на его могиле на Рош ха-Шана, и с тех пор Умань стала центром паломничества.
- Во времена существования Советского Союза кладбище, где похоронили Ребе Нахмана, начали использовать как обычный огород. Место захоронения основателя брацлавского хасидизма не трогали, но паломникам все равно не разрешалось посещать Умань.
- Впрочем, после восстановления независимости Украины паломничество приобрело массовый масштаб. Сейчас в Умани создана отдельная инфраструктура для гостей, в частности места для питания и молитвы. Так, украинский город ежегодно превращается в уникальный духовный центр мирового иудаизма во время Рош ха-Шана.