Коли відбудеться Рош га-Шана у 2025 році: чому хасиди відзначають це свято в Умані
- Рош га-Шана у 2025 році відзначатиметься з вечора 22 вересня до вечора 24 вересня.
- Умань є популярним місцем для святкування Рош га-Шана через могилу Раббі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму.
Зовсім скоро настане один із найважливіших днів у юдейському календарі – Рош га-Шана. Для мільйонів вірян у світі це особливий час духовного оновлення, молитви й надії на краще майбутнє.
Цьогоріч дата його святкування припадає на кінець вересня, і вже зараз в різних країнах готуються до цього дня. Водночас для України ця подія має особливе значення, адже щороку саме тут збираються тисячі паломників, щоб зустріти Новий рік за юдейською традицією. Коли буде Рош га-Шана у 2025 році, що це за свято, які його традиції – розповідає LifeStyle24.
Дивіться також Календар свят на вересень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців
Що це за свято – Рош га-Шана?
Рош га-Шана вважається одним із найважливіших свят юдаїзму. Його також називають "Головою року", адже свято пов'язане з днем появи Адама, першої людини, на світ.
Це також початок особливого періоду, відомого як Дні трепету та покаяння, що триває десять днів і завершується Йом Кіпуром (Судним днем). У цей час віряни підбивають підсумки за минулий рік, просять у Бога прощення за гріхи та готуються до духовного оновлення.
До того ж це свято вважається Днем Божого суду, коли вирішується доля людини на прийдешній рік.
Коли настане Рош га-Шана у 2025 році?
Для релігійних юдеїв цей день знаменує настання 5786 року від створення світу Богом за Торою. Оскільки єврейський календар ґрунтується на місячних фазах, дата святкування щороку змінюється і припадає на молодий місяць на початку сьомого місяця, який називається Тішрей.
У 2025 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, почнеться ввечері 22 вересня, у понеділок, і триватиме до вечора середи, 24 вересня.
Традиції святкування
Що цікаво, це свято має низку цікавих обрядів, яких дотримуються віряни. Так, у синагогах під час Рош га-Шана звучить шофар – баранячий ріг, звук якого пробуджує людину до каяття та нагадує про відповідальність перед Богом.
Також у ці дні заведено читати особливі молитви та псалми, а вдома – збиратися за святковим столом. Традиційно євреї їдять яблука з медом, бажаючи один одному "солодкого року", а також халу – хліб круглої форми, що символізує циклічність та вічність.
Крім цього, на Рош га-Шана відбувається обряд Ташліх. Під час нього віряни йдуть до водойми, читають молитви та кидають у воду крихти хліба, що символізують гріхи, які варто залишити у минулому.
До того ж у цей день євреї уникають будь-якої роботи, віддаючи перевагу відпочинку та молитвам.
Чому євреї святкують Рош га-Шана в Умані?
- Особливе місце у святкуванні Рош га-Шана займає українське місто Умань. Щороку туди приїжджають десятки тисяч євреїв, зокрема хасиди з різних куточків світу. Головною причиною цього є розташування на території міста могили Раббі Праведного Нахмана з Брацлава (Ребе Нахмана) – видатного засновника брацлавського хасидизму, який жив наприкінці XVIII – на початку XIX століття.
- Він заповів своїм послідовникам молитися на його могилі на Рош га-Шана, і відтоді Умань стала центром паломництва.
- У часи існування Радянського Союзу кладовище, де поховали Ребе Нахмана, почали використовувати як звичайний город. Хоч місце поховання засновника брацлавського хасидизму не чіпали, паломникам не дозволялося відвідувати Умань.
- Втім, після відновлення незалежності України паломництво набуло масового масштабу. Нині в Умані створена окрема інфраструктура для гостей, зокрема місця для харчування та молитви. Так, українське місто щороку перетворюється на унікальний духовний центр світового юдаїзму під час Рош га-Шана.