10 самых коротких украинских фамилий, которые нечасто можно услышать
- В Украине существуют очень короткие фамилии, которые состоят из 2-3 букв, и они не являются распространенными.
- Примеры таких фамилий: Ма, Яц, Кле, Уль, Лут.
В Украине можно услышать разнообразные фамилии. Так, некоторые родовые имена имеют особое происхождение, тогда как другие – интересное звучание.
В древности предки часто образовывали короткие фамилии, чтобы потом было легче их произносить. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".
Какие фамилии в Украине являются самыми короткими?
Некоторые украинские фамилии состоят из 2-х или 3-х букв. Такие родовые имена не считаются распространенными в Украине. Именно поэтому их нечасто можно услышать среди украинцев. К самым коротким украинским фамилиям относятся:
- Ма – известно о 3-х носителях этой фамилии, которые в основном живут в Днепропетровской и Одесской области.
- Яц – 11 владельцев такого родового имени живут преимущественно во Львовской области.
- Кле – 1 носитель, который находится в Крыму.
- Уль – 8 украинцев, которые живут во Львовской и Киевской областях, могут похвастаться этой фамилией.
- Лут – насчитывается 761 украинец с таким родовым именем на Востоке Украины.
- Рух – 27 носителей этой фамилии живут в Одесской и Хмельницкой областях.
- Кат – остался 1 носитель такого родового имени в Одесской области.
- Еж – известно о 12 людях с такой фамилией, которые живут во Львовской области.
- Се – 2 человека имеют это родовое имя и живут в Запорожской области.
- Ех – 11 носителей фамилии преимущественно живут в Киевской и Житомирской областях.
Фамилии, которые состоят из минимального количества букв
Короткие фамилии также могли свидетельствовать о социальном статусе предков. В частности, родовое имя Коц, вероятно, принадлежало сапожникам, а Дяк – представителям духовенства.
К тому же некоторые фамилии в древности образовывали от глаголов повелительного наклонения: Най, Нех, Нехай. К этой категории также можно отнести тюркскую по происхождению фамилию Гюль, что означает "цвести" или "роза".