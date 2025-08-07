Укр Рус
7 августа, 11:45
Не только София и Александр: подборка самых популярных имен в Украине за I полугодие 2025 года

Влада Пономарева
Основні тези
  • В первом полугодии 2025 года самыми популярными женскими именами в Украине были София, Эмилия, Ева и другие.

  • Самые популярные мужские имена в этот период включали Александр, Марк, Тимофей, Матвей и другие.

     

Родители обычно серьезно относятся к выбору имени своего будущего ребенка. Взрослые преимущественно выбирают как традиционные, так и необычные варианты.

Ежегодно в Украине можно услышать все больше имен, которые завораживают. О самых распространенных вариантах, которыми украинцы называли детей в первом полугодии 2025 года – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины.

Самые популярные имена в Украине за I полугодие 2025 года

Подборка женских имен

  • София – имеет древнегреческое происхождение и означает "мудрость".
  • Эмилия – имеет латинские корни и переводится как "старательная" или "соперница".
  • Ева – это имя пришло к нам из древнееврейского языка и трактуется как "та, дарующая жизнь".
  • Милана – по одной из версий, имеет славянское происхождение и означает "ласковая" или милая".
  • Соломия – имеет еврейское происхождение и переводится как "мир" или "спокойствие".
  • Виктория – пришло к нам из латинского языка и трактуется как "победа".
  • Полина – это имя имеет греческие корни и означает "солнечная".
  • Анна – одно из самых распространенных имен еврейского происхождения. Оно означает "благодать".
  • Мария – имя с еврейскими корнями, которое переводится как "любимая" или "госпожа".
  • Вероника – происходит из греческого языка и означает "истинная победа".

Подборка мужских имен

  • Александр – имя имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник".
  • Марк – имеет латинское происхождение и переводится как "молоток".
  • Тимофей – происходит из греческого языка и трактуется как "тот, кто почитает Бога".
  • Матвей – имя еврейского происхождения, которое означает "дарованный Богом".
  • Максим – имеет латинское происхождение и переводится как "величайший".
  • Артем – имя греческого происхождения, что означает "невредимый" или "здоровый".
  • Богдан – славянское имя, которое означает "данный Богом".
  • Дамир – имеет тюркское происхождение и трактуется как "железо" или "настойчивый".
  • Даниил – это имя еврейского происхождения, которое означает "Бог мой судья".
  • Дмитрий – греческое имя, которое означает "принадлежащий Деметре".
  • Макар – происходит из греческого языка и переводится как "блаженный" или "счастливый".

Самые популярные имена в Украине 2025 / Фото Freepik

Какими редкими именами называли детей в Украине в I полугодии 2025 года?

Среди редких женских имен, которыми называли детей в 2025 году: Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв.

В то же время к редким мужским именам, которыми называли детей в 2025 году, относятся: Арей, Платон, Эней, Аскольд, Зореслав, Радомир, Космос, Люцифер, Оскар.

