Пугают даже самых смелых: 5 суеверий, от которых мороз идет по коже

Некоторые народные приметы настолько сильно укоренились в нашем сознании, что даже сегодня заставляют вздрогнуть. Эти суеверия возникли во времена, когда люди пытались объяснить непонятные явления и повлиять на свою судьбу с помощью определенных ритуалов.

Хоть многие поверья утратили свое первоначальное значение, они все еще остаются частью культуры и традиций многих народов. О самых страшных народных приметах – рассказывает LifeStyle24.

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Подборка самых страшных примет

Свист в доме притягивает злые силы

Для большинства людей свист не является чем-то страшным. Однако во многих культурах он считается настоящей провокацией для нечистой силы. Так, люди верят, что не стоит свистеть после захода солнца. Дело в том, что вместе со звуком в дом могут проникнуть бесы и даже смерть. Считается, что тот, кто свистит в доме, не только изгоняет благосостояние, но и открывает двери всем темным энергиям.

Черная кошка – знак беды

Черная кошка, которая перебежала дорогу, издавна считалась плохой приметой. Это поверье пришло к нам со времен, когда котов с темным оттенком шерсти приравнивали к слугам ведьм и дьявола. Люди считали, что встреча с таким животным способна перекрыть человеку путь к удаче и навлечь болезни. В современном мире до сих пор инстинктивно останавливаются или обходят другим путем как только видят черную кошку впереди.

Разбитое зеркало – семь лет несчастий

Зеркало имело сакральное значение в древности. Наши предки верили, что в его глубине хранится отражение человеческой души. Если разбить зеркало, то человек может потерять часть себя и притянуть семь лет несчастья. Более того, если посмотреть в треснувшее зеркало, то возникает высокий риск навлечь на себя неудачи, болезни и горе.

Приметы о разбитом зеркале / Фото Freepik

Нельзя дарить острые предметы

Нож, ножницы или любой другой острый предмет символизируют агрессию и разрыв. Во многих народах старались не дарить такие вещи, чтобы не обречь дружбу или любовь на завершение. Кроме этого, можно было навлечь серьезные конфликты и смерть. Чтобы избежать беды, острые вещи можно было "выкупить" за монетку, а не принимать в подарок.

Не стоит возвращаться, если что-то забыли

Это считалось не просто плохой приметой, а настоящим разрушением энергетического потока. Человек, который прервал свой запланированный путь и вернулся, рисковал навлечь на себя неудачи и потерять что-то важное. Чтобы обмануть злые силы, при возвращении обязательно нужно было посмотреть в зеркало. Так, человек якобы закрывал "окно" в другой мир.