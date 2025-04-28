Хоч багато повір'їв втратили своє первісне значення, вони все ще залишаються частиною культури та традицій багатьох народів.​ Про найстрашніші народні прикмети – розповідає LifeStyle24.

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Добірка найстрашніших прикмет

Свист у домі притягує злі сили

Для більшості людей свист не є чимось страшним. Однак у багатьох культурах він вважається справжньою провокацією для нечистої сили. Так, люди вірять, що не варто свистіти після заходу сонця. Річ у тім, що разом зі звуком до будинку можуть проникнути біси й навіть смерть. Вважається, що той, хто свистить у домі, не лише виганяє добробут, а й відкриває двері всім темним енергіям.

Чорна кішка – знак біди

Чорна кішка, яка перебігла дорогу, здавна вважалася поганою прикметою. Це повір'я прийшло до нас із часів, коли котів з темним відтінком шерсті прирівнювали до слуг відьом і диявола. Люди вважали, що зустріч із такою твариною здатна перекрити людині шлях до удачі та накликати хвороби. У сучасному світі досі інстинктивно зупиняються або обходять іншим шляхом як тільки бачать чорну кішку попереду.

Розбите дзеркало – сім років нещасть

Дзеркало мало сакральне значення у давнину. Наші пращури вірили, що в його глибині зберігається відображення людської душі. Якщо розбити дзеркало, то людина може втратити частину себе та притягнути сім років нещастя. Ба більше, якщо подивитися у тріснуте люстерко, то виникає високий ризик накликати на себе невдачі, хвороби та горе.

Прикмети про розбите дзеркало / Фото Freepik

Не можна дарувати гострі предмети

Ніж, ножиці або будь-який інший гострий предмет символізують агресію та розрив. У багатьох народах намагалися не дарувати такі речі, щоб не приректи дружбу або любов на завершення. Крім цього, можна було накликати серйозні конфлікти та смерть. Щоб уникнути лиха, гострі речі можна було "викупити" за монетку, а не приймати в подарунок.

Не варто повертатися, якщо щось забули

Це вважалося не просто поганою прикметою, а справжнім руйнуванням енергетичного потоку. Людина, яка перервала свій запланований шлях і повернулася, ризикувала накликати на себе невдачі та втратити щось важливе. Щоб обманути злі сили, при поверненні обов'язково потрібно було подивитися у дзеркало. Так, людина нібито зачиняла "вікно" в інший світ.