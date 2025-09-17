Укр Рус
17 сентября, 11:46
Можно услышать только в Украине: 13 смешных фамилий, которые невозможно забыть

Влада Пономарева
Основні тези
  • Смешные украинские фамилии часто происходят от шуточных прозвищ, связанных с чертами характера или поведением предков.
  • Примеры таких фамилий: Гопко, Крутько, Бублик и другие.

Во многих украинских селах и городках сегодня можно услышать такие родовые имена, которые невольно вызывают улыбку. Они происходят от забавных прозвищ, связанных с характером человека, его поведением, профессией или даже каким-то странным событием из жизни предков.

В древности наши предки ценили остроумие и меткость при создании родовых имен. Именно поэтому возникли интересные смешные фамилии, которые сохранились до наших дней – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какие смешные фамилии можно услышать в Украине?

С помощью юмора предки часто образовывали особые фамилии, которые могли быть связаны с чертами характера, внешностью или привычками человека. Впоследствии эти шуточные прозвища превращались в полноценные фамилии, и сейчас они удивляют нас своей оригинальностью. Среди смешных украинских родовых имен:

  • Кулак – 10 владельцев.
  • Дрищенко – 3 представителя.
  • Гопко – 445 украинцев.
  • Крутько – 2043 носителя.
  • Задрипанко – не осталось носителей в Украине.
  • Козолуп – 329 владельцев.
  • Бублик – 4338 представителей.
  • Салоид – 309 украинцев.
  • Тягнибок – 46 носителей.
  • Пузырь – 700 владельцев.
  • Дрыгало – 93 представителя.
  • Жуйборода – 96 носителей.
  • Кукуруза – 1151 украинец.

Смешные фамилии в Украине / Фото Freepik

Редкие шутливые украинские фамилии

  • В древности люди нередко использовали юмор, чтобы создать фамилии. Так, смешные прозвища быстро превращались в родовые имена, которые сохранились до наших дней.
  • Что интересно, большинство таких фамилий ранее принадлежало казакам. Именно поэтому шуточные родовые имена очень часто упоминаются в казацких реестрах.
  • Среди шуточных фамилий, которые можно услышать в Украине: Непийвода, Перебийнис, Паливода, Дримайло, Сопель, Слинюк, Нагнибида и Убийвовк.