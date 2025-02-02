Сегодня – Сретение Господне 2025: история важного праздника

Сегодня, 2 февраля, христиане отмечают Сретение Господне. Это один из двенадцати крупнейших церковных праздников.

В этот день верующие освящают свечи и воду, которые считаются мощными оберегами, а также молятся за мир, здоровье и благополучие. Подробнее о празднике Сретения – рассказывает 24 Канал.

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Сретение Господне 2025: история праздника

По библейским преданиям, на 40-й день после рождения Иисуса, Пресвятая Богородица принесла Христа в храм. Там их встретил праведный Симеон, который в течение многих лет ждал встречи с Мессией. Святой Дух сказал мужчине, что тот сможет умереть только после встречи с Иисусом. Пророчество исполнилось, и Симеон через некоторое время отошел в вечность. Кроме этого, пророчица Анна также увидела Сына Божьего в храме в этот день. С тех пор Сретение символизирует встречу людей с Богом.

Традиционно в этот день освящают свечи и воду, которые считаются оберегами от невзгод. В то же время люди связывают Сретение с борьбой зимы и весны. По народным поверьям, именно 2 февраля можно узнать, какой будет погода в будущем.

Сретение Господне 2025 / Фото Православной церкви Украины

Что нельзя делать на Сретение Господне

На Сретение Господне стоит употреблять алкоголь и переедать. Также верующим нельзя гадать, чтобы не привлечь проблемы. Кроме этого, не следует заниматься домашними делами, в частности убираться и мыть посуду. Наши предки верили, что вместе с водой можно "смыть" семейное счастье, поэтому лучше отложить эту работу на другой день.

К тому же нельзя отправляться в дальнюю дорогу, особенно если на улице непогода. По народным приметам, Сретение символизирует встречу зимы с весной, и непредсказуемые изменения погоды могут усложнить планы. Важно также не занимать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности в будущем.