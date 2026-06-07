От Коваля до Кузнецова: украинские фамилии, которые больше всего пострадали от русификации в СССР

В течение десятилетий советские чиновники русифицировали украинские фамилии, превращая уникальные родовые имена в типичные российские соответствия. Делали это незаметно, через кабинеты паспортных столов, где обычные опечатки или сознательное исправление букв навсегда меняли генетический код целых семей.

Об этом подробнее – пишет языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

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Какие украинские фамилии СССР русифицировала?

Когда в 1930-х годах в СССР ввели обязательную паспортизацию, миллионы украинцев пришли получать свои первые документы. Тогда за столами сидели русскоязычные или русифицированные регистраторы, которые записывали фамилии исключительно на слух. Для многих из них украинская фонетика казалась "неправильной" или слишком крестьянской.

Больше всего досталось украинской букве "Ґ", которую массово превращали в русскую "Г" или вообще заменяли на "Х". Из-за этого старинный казацкий род Гармашей вдруг становился Гормашевыми, а люди с фамилией Гриценко выходили из кабинета чиновника как Хриценки.

То же касается и буквы "Е", которую в документах регулярно исправляли на "Е", чтобы придать фамилии русского звучания. Так, родовое имя Демченко превращалось в Демченко, а Шевченко – на Шевченко.

Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific

В то же время букву "И" также часто заменяли на "И" или "О". Например, аутентичная украинская фамилия Билоус быстро становилась Белоусом.

Более того, если советским чиновникам корень слова казался слишком украинским, то они просто подбирали к нему русский аналог. Например, фамилия Горобец переписывали как Воробей, а Коваль становился Кузнецовым.

Самым агрессивным методом русификации родовых имен было принудительное добавление русских суффиксов. Советская бюрократия считала, что "правильная" фамилия гражданина должна заканчиваться на "-ов", "-ев" или "-ин". Поэтому украинские родовые имена подверглись тотальному перекраиванию. В частности, Ткач становился Ткачевым, Чечель превращался в Чечелева, а Кравченко – на Кравченкова.

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Почему украинцы были вынуждены отказываться от своих фамилий?

Эта русификация не всегда была результатом только давления сверху. Иногда украинцы, напуганы репрессиями, голодомором и клеймами "буржуазных националистов", добровольно просили изменить несколько букв в паспорте.

Дело в том, что наличие русской или хотя бы русифицированной фамилии в крупных городах империи означало получить шанс на хорошее образование, карьеру и безопасность для своих детей.

Таким образом советская власть воспитывала у украинцев комплекс неполноценности, где родное родовое имя ассоциировалось с опасностью, а чужое – с успехом.