Они неизвестны иностранцам: 4 аутентичные украинские фамилии, которые не встретишь за границей

Некоторые фамилии невозможно услышать за пределами Украины. Ведь они уникальны для нашей культуры и имеют глубокие исторические корни.

Часть этих родовых имен возникла еще во времена Киевской Руси и сохранилась до наших дней, указывая на древние обычаи, занятия и даже черты характера предков. Такие фамилии и сейчас довольно распространены среди украинцев, пишет LifeStyle24 со ссылкой на исследование преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко.

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Подборка украинских фамилий, которые невозможно услышать за рубежом

Логвиненко

В современном мире насчитывается лишь 5591 человек, который имеет это родовое имя. Преимущественно владельцы такой фамилии живут в Киевской, Харьковской и Днепровской областях. Родовое имя Логвиненко упоминается в казацких реестрах за 1649 год.

Жадан

В Украине пока известно о 3678 носителях этой фамилии. Они преимущественно живут в Харьковской и Киевской областях. Фамилия Жадан также упоминается в реестрах среди старшины Гетманщины, киевского мещанства и репрессированных.

Сулима

Только 3037 украинцев имеют такое родовое имя. Известно, что они преимущественно проживают в Киевской, Винницкой и Львовской областях. Эта фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756 год, а также среди старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных.

Билан

Эта фамилия считается довольно популярной, ведь занимает 386 место среди самых распространенных в Украине. 7932 человека могут похвастаться этим родовым именем. В основном они живут в Киевской, Днепровской и Черкасской областях. Что интересно, эта фамилия также упоминается в реестрах среди старшины Гетманщины, православного духовенства и репрессированных.

Фамилии, которые нельзя услышать за рубежом / Фото Freepik

Какие фамилии принадлежали любителям поесть

Предки, которые отличались особой страстью к еде, любили готовить различные блюда и угощать ими других, могли похвастаться "вкусными" фамилиями. К ним относятся: Борщ, Брюхань, Булка, Вареница, Желтобрюх, Лакомый, Лакомый, Малай, Масло, Молоко, Напха, Пузач, Сало, Скороед, Смакула, Трипуз, Череватый, Черевуха и Юшка.