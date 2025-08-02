Многие украинские фамилии имеют интересное происхождение, о котором сегодня известно лишь узкому кругу исследователей. Некоторые из родовых имен связаны с древними родами и даже правителями.

Именно эти фамилии имеют тысячелетнюю историю. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Петра Масляка, украинского ученого и доктора географических наук.

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Какие украинские фамилии имеют тысячелетнюю историю?

Профессор Петр Масляк заверил, что некоторые украинские родовые имена имеют чрезвычайно древнее и необычное происхождение. Например, фамилии Кахно, Махно, Сахно, Дахно появились еще более тысячи лет назад. Они имеют общую основу, но отличаются только начальными буквами. Несмотря на свою популярность, точное происхождение этих родовых имен до сих пор остается загадкой. По данным реестров, фамилия Сахно имеет наибольшее количество носителей, а именно 7498 человек, далее следуют: Махно – 2066 украинцев, Дахно – 1528 владельцев и Кахно – 162 представителя.

Что интересно, фамилия Масляк, по легенде, возникла в VIII веке. Тогда на наших землях жил воин, который был сыном саудовского халифа и наложницы из египетского царского рода. Именно его имя Маслямак дало начало фамилии Масляк, от которого впоследствии образовались и другие варианты: Маслек, Маслик, Маслак, Маслюк, Маслик, Маслук. Во всех этих родовых именах сохраняется общая основа, но меняется только последняя гласная.

Фамилии, которым более 1000 лет / Фото Freepik

Какие древние фамилии сегодня считаются очень редкими?

До наших дней сохранилось немного старинных фамилий. Когда-то они принадлежали предкам и передавались из поколения в поколение. Эти родовые имена объединяет общее окончание -ман. Среди самых редких украинских фамилий: Отман, Бикман, Сурман, Котьман, Бацман, Варман.