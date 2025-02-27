14 украинских фамилий, образованных от женских имен: проверьте свою в списке

В Украине существует много фамилий, которые образованы от женских имен. Хотя в древности большинство формировалось от мужских вариантов или профессий предков, в некоторых регионах распространялись совсем другие родовые имена.

Подобные фамилии часто появлялись вследствие того, что в семье женщина играла ключевую роль. О родовых именах, которые происходят от женских имен – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Этимологический словарь украинских фамилий".

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Подборка фамилий, которые происходят от женских имен

В древности фамилии, происходящие от женских имен, образовывались преимущественно тогда, когда женщина становилась главой рода или была особенно известной в обществе. В то же время подобные родовые имена формировались, если мужчина умирал, оставляя вдову, которая продолжала вести хозяйство. Что интересно, такие фамилии также появлялись, если женщина имела большой авторитет в обществе.

В Украине можно часто услышать фамилии, сформированные от имени Галина, имеющего древнегреческое происхождение и переводится как "покой". К таким вариантам относятся: Галенко, Галчук Галкевич и Галич. Кроме этого, немалое количество украинцев может похвастаться фамилиями, образованными от имени Екатерина, что имеет древнегреческие корни и означает "чистая". Среди таких вариантов: Катериненко, Катеринич и Катериненчук.

К тому же много фамилий образовалось от имени Горпина, что является формой римского варианта Агриппина. Среди них: Горпиненко, Горпинчук, Горпинич и тому подобное. В прошлом достаточно распространенными были также фамилии, сформированы от древнегреческого имени Василиса. К таким вариантам относятся: Василищенко, Василисюк, Василишин и Василисяк.

Украинские фамилии, образованы от женских имен / Фото Freepik

Какие фамилии указывают на то, что женщина была главой семьи

Украинский языковед Юлиан Редько в своей работе Современные украинские фамилии рассказал о родовых именах, которые указывают на то, что род возглавляла женщина. Ранее девушки не имели столько же прав как мужчины. Поэтому только лица мужского пола могли стать главой рода. Однако этот статус получала женщина, если семья теряла отца. В таком случае семья получала фамилию, образованное от имени руководительницы рода. К таким относятся: Натальченко, Наталуха, Наталенко, Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольжич, Ольжиченко, Химченко, Хивренко, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Ганзенко, Гандзюк, Гапченко, Любащенко, Любченко, Любарщук, Евдошенко, Ивженко и Харитенко.