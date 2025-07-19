Несут в себе особую силу: 5 украинских имен с мощнейшей энергетикой

В древности верили, что имя может повлиять на судьбу человека. Именно поэтому предки особенно осторожно выбирали варианты для своих детей.

Считается, что существует перечень имен, которые заряжены мощной энергетикой. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Какие украинские имена имеют самую сильную энергетику?

Мария

Имя Мария происходит из древнееврейского языка и означает "госпожа" или "любимая". Такие девушки могут легко зарядить позитивом всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Марии восхищают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить.

Владислава

Это имя имеет славянские корни и трактуется как "та, кто владеет славой". Его представительницы очень ответственные и настойчивые, поэтому стараются взять на себя как можно больше работы. Такие женщины знают, что именно хотят от жизни, поэтому уверенно идут к своей цели.

Варвара

Имя Варвара пришло к нам из Древней Греции и переводится как "чужестранка" или "варварка". В древности так называли независимых и решительных женщин. Обладательницы этого имени отмечаются сильным духом, поэтому не боятся предстать перед трудностями. Варвары всегда остаются преданными своим принципам до последнего.

Происхождение украинских имен / Фото Freepik

Александр

Такое имя также возникло в Древней Греции и означает "защитник". Сейчас так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Представители этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Андрей

Имя Андрей имеет древнегреческие корни и означает "смелый, мужественный, храбрый". Его представители стремятся к независимости и свободе и одновременно не боятся брать на себя ответственность за собственные поступки. Такие мужчины – умные, целеустремленные и настойчивые, поэтому легко производят хорошее впечатление на других людей.

Если вам интересно узнать, какие распространенные украинские имена имеют иностранное происхождение, то читайте дальше наш материал.