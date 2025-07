6 украинских имен, которые поражают американцев своей благозвучностью

Украинские имена отличаются особой красотой. Именно поэтому они поражают не только украинцев, но и даже иностранцев.

В связи с войной многие граждане Украины выехали за границу, в частности в США. Поэтому американцы получили возможность услышать аутентичные украинские имена и даже увлечься ими, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Behind The Name.

Подборка украинских имен, которые поражают американцев

Иванна

Это имя довольно похоже на международные варианты Joanna и Johanna, поэтому легко запоминается американцам. В то же время оно считается формой имени Иван, что имеет древнееврейские корни и означает "Бог милостивый". Раньше так называли мудрых и спокойных женщин, которые всегда стояли на защите своих родных и близких.

София

Имя София имеет много иностранных форм, в частности Sofia, Sophie, Sophia, Sofie и Sofija. Однако именно его значение "мудрость" поражает иностранцев. В современном мире так часто называют девушек, которые всегда достигают желаемого. Софии – целеустремленные и взвешенные женщины, которые могут легко возглавить команду.

Леся

Такое короткое имя может легко запомниться американцам. По одной из версий, оно имеет славянское происхождение и трактуется как "лесная". Сейчас так называют сильных и решительных девушек, которые всегда будут предлагать свою помощь ближайшим.

Украинские имена, которые поражают американцев / Фото Freepik

Даниил

Это имя имеет довольно распространенную в США англоязычную версию Daniel. Именно поэтому может звучать привычно и красиво для американцев. Имя Даниил имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог мой судья". Такие парни могут легко заполучить сердца девушек благодаря харизме и чувству юмора.

Лука

Имя Лука звучит довольно необычно для американцев и быстро запомнится из-за своей благозвучности. Оно пришло к нам из латинского языка и переводится как "тот, кто принес свет". Так называют жизнерадостных ребят, которые излучают счастье и позитив.

Тарас

Американцам легко произнести это имя, а потому быстро им запоминается. Оно имеет древнегреческое происхождение и означает "бунтарь". Такие мужчины отличаются искренностью, поэтому имеют большой круг общения.

