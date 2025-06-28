LifeStyle24 со ссылкой на Бюро переписи населения США рассказывает о популярных украинских фамилиях в Америке. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

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Подборка украинских фамилий, которые можно часто услышать в США

В США украинские фамилии уже давно стали знакомыми многим. Они звучат в повседневной жизни, появляются на вывесках бизнесов, в списках ученых, художников, политиков и даже среди знаменитостей. Сегодня украинская диаспора в США считается одной из самых многочисленных в мире. По разным оценкам, в стране проживает более миллиона человек украинского происхождения. К самым популярным фамилиям, которые чаще всего можно услышать в США, относятся:

Шевченко – считается одной из самых популярных фамилий в Украине, ведь занимает 2 место среди самых распространенных. В США это родовое имя имеют ученые, политики и спортсмены.

Бондарь – наши предки давали эту фамилию людям, которые занимались изготовлением бочек. К тому же родовое имя Бондарь часто встречается среди работников в Детройте, Кливленде и Чикаго.

Коваль – образовано от названия профессии "кузнец", поэтому свидетельствует о профессиональной деятельности предка. Больше всего этим родовым именем могут похвастаться эмигранты с Волыни, Буковины и Галичины.

Мельник – это фамилия сформирована от названия профессии "мельник". Что интересно, такое родовое имя можно часто услышать на севере США и в Канаде.

Сидоренко – считается патронимической фамилией, то есть таким, что образовано от имени отца. Чаще всего встречается среди эмигрантов из Донбасса и Слобожанщины.

Иванченко – эту фамилию также можно назвать патронимической. Преимущественно принадлежит украинцам, которые занимаются преподавательской или научной деятельностью.

Гончар – в древности такую фамилию давали мастерам, которые занимались гончарством. Сейчас владельцами этого родового имени являются программисты и владельцы компаний.

Ткаченко – образовано от названия профессии "ткач", поэтому вполне вероятно, что предки работали на ткацком станке. Это родовое имя преимущественно принадлежит эмигрантам из Центральной Украины.

Фамилии, которые чаще всего можно услышать в США / Фото Freepik

Напомним, что, что ранее мы рассказывали о фамилии с псевдолатинскими корнями, которые возникли как сарказм.