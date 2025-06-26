LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о редких фамилиях, которые можно встретить в казацких реестрах. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

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Подборка редких фамилий из казацких реестров

Пидан

Эту фамилию наши предки сформировали от слова "пидать", которое означает "пить". Вероятно, такое родовое имя принадлежало людям, которые часто употребляли алкоголь в древности. В современном мире известно о 45 носителях этой фамилии, которые в основном живут в Днепропетровской области.

Пидяк

Родовое имя Пидяк образовано от старинного слова "пид", что трактуется как "под". Что интересно, им похвастаться могли только те, кто жил на низменности. Известно о 24 владельцах этой фамилии, которые преимущественно живут в Полтавской области.

Фамилии, которые упоминаются в казацких реестрах / Фото Freepik

Педик

Такая фамилия связана со словом "педкий", что означает "толстый". Именно поэтому она могла многое рассказать о внешнем виде своего владельца. В Украине насчитывается 322 представителя этой фамилии, которые в основном живут в Житомирской области.

Пидько и Пидюра

Эти родовые имена сформировали от старославянского слова "пидь" – меры длины, равной ширине ладони. Вероятно, такие фамилии принадлежали предкам, которые имели невысокий рост. Сейчас известно о 64 носителях этих фамилий, которые преимущественно проживают в Полтавской области.

Фамилии, которые принадлежали казакам

В древности некоторые фамилии имели несколько шутливый характер. Они преимущественно принадлежали казакам, которые создавали родовые имена на основе юмора. В современном мире эти фамилии звучат во всех областях Украины, но за рубежом их невозможно услышать. К таким украинским родовым именам относятся: Вирвикишка, Несвятипаска, Тягнирядно, Нагнибида, Перебийнис, Затуливитер, Завалипич, Майборода и Неижборщ.