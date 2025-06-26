LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про рідкісні прізвища, які можна зустріти у козацьких реєстрах. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка рідкісних прізвищ з козацьких реєстрів

Пидан

Це прізвище наші предки сформували від слова "пидати", яке означає "пити". Ймовірно, таке родове ім'я належало людям, які часто вживали алкоголь у давнину. У сучасному світі відомо про 45 носіїв цього прізвища, які здебільшого мешкають на Дніпровщині.

Пидяк

Родове ім'я Пидяк утворене від старовинного слова "пид", що трактується як "під". Що цікаво, ним похизуватися могли лише ті, хто жив на низовині. Наразі відомо про 24 власників цього прізвища, які переважно живуть на Полтавщині.

Прізвища, які згадуються у козацьких реєстрах / Фото Freepik

Педик

Таке прізвище пов'язане зі словом "педкий", що означає "товстий". Саме тому воно могло багато розповісти про зовнішній вигляд свого власника. В Україні налічується 322 представники цього прізвища, які здебільшого живуть на Житомирщині.

Пидько і Пидюра

Ці родові імена сформували від старослов'янського слова "пидь" – міри довжини, що дорівнювала ширині долоні. Ймовірно, такі прізвища належали предкам, які мали невисокий зріст. Наразі відомо про 64 носіїв цих прізвищ, які переважно мешкають на Полтавщині.

Прізвища, які належали козакам

У давнину деякі прізвища мали дещо жартівливий характер. Вони переважно належали козакам, які створювали родові імена на основі гумору. У сучасному світі ці прізвища лунають в усіх областях України, але за кордоном їх неможливо почути. До таких українських родових імен належать: Вирвикишка, Несвятипаска, Тягнирядно, Нагнибіда, Перебийніс, Затуливітер, Завалипіч, Майборода й Неїжборщ.