Так, в Україні досить часто можна почути прізвища, які раніше належали козакам. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Прізвища, які збереглися лише в Україні

У давнину наші предки часто утворювали прізвища з огляду на професію, риси характеру або зовнішність людини. Саме тому родове ім'я могло багато розповісти про свого власника. Що цікаво, деякі прізвища мали дещо жартівливий характер. Вони переважно належали козакам, які створювали родові імена на основі гумору. У сучасному світі ці прізвища лунають в усіх областях України, але закордоном їх неможливо почути. До таких українських родових імен належать:

Вирвикишка – відомо про 75 його носіїв. Власники цього прізвища мешкають на Черкащині та Житомирщині.

– відомо про 75 його носіїв. Власники цього прізвища мешкають на Черкащині та Житомирщині. Несвятипаска – лише 109 людей можуть похизуватися цим родовим іменем. Його представники проживають у східних областях України.

– лише 109 людей можуть похизуватися цим родовим іменем. Його представники проживають у східних областях України. Тягнирядно – 459 власників, які живуть на півдні України.

– 459 власників, які живуть на півдні України. Нагнибіда – 495 носіїв, які мешкають переважно у Кам'янці-Подільському та Києві.

– 495 носіїв, які мешкають переважно у Кам'янці-Подільському та Києві. Перебийніс – 1194 представники цього прізвища, які живуть на Київщині та Харківщині.

– 1194 представники цього прізвища, які живуть на Київщині та Харківщині. Затуливітер – 374 носії, які живуть у Києві, Нікополі та Кропивницькому.

– 374 носії, які живуть у Києві, Нікополі та Кропивницькому. Завалипіч – 118 людей, які мають це прізвище. Його носії живуть на Дніпровщині.

– 118 людей, які мають це прізвище. Його носії живуть на Дніпровщині. Майборода – 6529 носіїв. Це прізвище вважається досить поширеним і займає 496 місце серед найпопулярніших в Україні. Власники такого родового імені переважно мешкають на Київщині, Харківщини та Сумщині.

– 6529 носіїв. Це прізвище вважається досить поширеним і займає 496 місце серед найпопулярніших в Україні. Власники такого родового імені переважно мешкають на Київщині, Харківщини та Сумщині. Неїжборщ – досить рідкісне прізвище, лише 20 людей його мають. Вони мешкають на Сумщині та Полтавщині.

Варто зазначити, що прізвища Гуляйдень і Гризидуб були доволі поширені в давнину. Однак в Україні наразі не залишилося їх власників.

Старовинні українські прізвища / Фото Freepik

Прізвища, які мають тисячолітню історію

Родові імена, що мають закінчення -ахно, з'явилися понад тисячу років тому. Однак походження таких родових імен досі залишається невідомим. Ці прізвища дуже схожі, оскільки вони мають однакову основу, але різний початок. Серед таких родових імен:

Кахно – 162 носіїв;

Махно – 2066 носіїв;

Сахно – 7498 носіїв;

Дахно – 1528 носіїв.

За однією з версій, прізвища із закінченням -ман пов'язані з трипільською та скіфською цивілізаціями, тому також мають багаторічну історію. У сучасному світі представники таких родових імен проживають в усіх областях України. До цих прізвищ належать: Сурман, Отман, Бацман, Бікман, Котьман, Варман.