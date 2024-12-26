24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, утворених від назв професій людей, які поважали наші предки. Ці родові імена можуть багато розкрити про минуле своїх власників.

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Добірка українських прізвищ, які означають добробут

Прізвище Коваленко походить від слова "коваль" – працьовитого ремісника, який допомагав людям, тому був шанованим у суспільстві. Ця професія асоціюється із силою творити щось краще. Через це наші пращури вважали, що такі люди здатні важкою працею здобувати успіх і забезпечувати добробут для себе та своєї родини. У сучасному світі налічується 88 632 тисячі носіїв цього прізвища. Його власники мешкають в усіх областях України, але найбільше – на Дніпровщині, Київщині та Харківщині.

Також прізвища Логік, Філософ, Книжник вказують не лише на статус, але й бажання ділитися отриманими знаннями на благо інших. Ймовірно, власники цих родових імен мали гарну освіту, тому їх поважали в народі. У сучасному світі ці прізвища вважаються рідкісними, адже в Україні їх носіїв залишилося від 2 до 460 людей.

Водночас родові імена Богатиренко, Заможний і Багатюк давали людям, джерелом збагачення яких була земля. Власники великих земельних ділянок були лідерами громад та займалися господарством, яке приносило високі прибутки. Статус представників цих прізвищ дозволяв їм ставати шанованими людьми у суспільстві. У сучасному світі такі родові імена мають близько 1100 людей.

Про матеріальний добробут також можуть свідчити такі прізвища – Крамар, Крамарук, Купець і Купчик. Їх представники могли володіти магазинами, працювати на себе або добре рахувати гроші. У давнину такі люди вважалися важливими постатями, які впливали на економіку та торгівлю. Наразі відомо про близько 4000 людей, які можуть похизуватися цими прізвищами.

Прізвища, що символізують добробут / Фото Freepik

Які прізвища давали аристократам

Серед представників еліти були люди, що займалися мистецтвом, наприклад, митці. Художники отримували прізвища Маляр, Малярик, Маляренко й Богомаз. Такі родові імена вказували на здібності своїх носіїв. Ці прізвища вважаються більш популярними в Україні, оскільки відомо про понад 3000 їх власників.

Чимало родових імен вказували на відмінну освіту людини, зокрема Шкільник, Шкільний, Школик, Школьник, Школьний, Школяр, Шкільнюк та Школун. В Україні наразі небагато людей, які мають ці прізвища.