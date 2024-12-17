У сучасному світі ці прізвища не лише зберігають дух минулого, але й допомагають своїм носіям зрозуміти власне походження. 24 Канал з посиланням на відео Петра Масляка, українського науковця та доктора географічних наук.

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Добірка давніх українських прізвищ

За словами професора Петра Масляка, у VIII столітті, на наших землях мешкав джихад син саудівського халіфа, на ім'я Маслямак. Його мати була наложницею з роду єгипетських фараонів. Так, і утворилося прізвище Масляк, від якого створили інші варіанти: Маслек, Маслик, Маслак, Маслюк, Маслік, Маслук. Ці родові імена мають однакову основу, але в них змінюється лише голосна.

Крім цього, прізвища із закінченням -ахно з'явилися понад тисячу років тому. Однак походження таких родових імен досі залишається невідомим. Ці прізвища дуже схожі, оскільки вони мають однакову основу, але різні перші літери. Серед таких родових імен:

Кахно – 162 носіїв;

– 162 носіїв; Махно – 2066 носіїв;

– 2066 носіїв; Сахно – 7498 носіїв;

– 7498 носіїв; Дахно – 1528 носіїв.

Водночас існує версія, що прізвища із закінченням -ман пов’язані з трипільською та скіфською цивілізаціями. У сучасному світі представники таких родових імен проживають в усіх областях України. До цих прізвищ належать:

Бікман – 16 носіїв;

– 16 носіїв; Котьман – 15 власників;

– 15 власників; Варман – 67 власників;

– 67 власників; Сурман – 63 носії;

– 63 носії; Отман – 13 власників;

– 13 власників; Бацман – 547 власників.

Стародавні українські прізвища / Фото Freepik

Українські прізвища, які зникають

Прізвища, які утворювалися від імені або прізвиська батька, сьогодні майже неможливо почути в Україні. Вони мають характерні суфікси "-ат" або "-ят". Серед таких родових імен:

Хведченят;

Романчат;

Максимчат;

Миков'ят;

Процев'ят;

Стар'ят;

Щурат;

Конят.

У XVI—XVII століттях було чимало прізвищ у формі родового відмінка. Досить популярними серед селян були родові імена: Кривого, Чорного, Кривобокого, Лукина та Возної.