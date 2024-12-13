24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку варіантів, які приносять своїм представницям щастя в особистому житті. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок.

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Добірка жіночих імен, які приносять кохання і щасливий шлюб

Ярослава

Ім'я Ярослава має давньоруське походження й трактується як "та, що має могутню славу". У давнину так називали мудрих жінок, які завжди давали поради іншим. Власниці цього імені відзначаються гострим розумом й оптимізмом, тому вони легко дарують позитив своїм рідним і близьким. Ярослави можуть очолити команду й стати гарними лідерами, бо вони дуже відповідальні й цілеспрямовані.

Віра

Це ім'я має старослов'янське походження та означає "віра". У давнину так звали одну з мучениць, доньку святої Софії, яку намагалися навернути в язичництво, але вона була проти цього. Водночас зараз таке ім'я дають добрим і розсудливим дівчатам, які відзначаються сильним характером. Віри – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками.

Наталія

Ім'я Наталія походить з латинської мови та означає "благословенна". У давнину так називали дівчат, які народжувалися в період різдвяних свят. Наталії мають розвинену інтуїцію, що допомагає їм впоратися з будь-яким завданням. Представниці цього імені – рішучі й наполегливі, чим захоплюють чоловіків.

Жіночі імена, які приносять кохання / Фото Freepik

Глорія

Таке ім'я має давньоримське походження та перекладається як "слава". Історія цього імені сягає часів Стародавнього Риму. Тоді жив лікар, який міг зцілити будь-кого, але не свою дружину, що мала безпліддя. Після піднесення милостині Сину Божому, кохана лікаря завагітніла й народила доньку, яку назвали Глорією. Дівчата з таким іменем – стійкі та сміливі, тому завжди досягають успіху.

Анжеліка

Ім'я Анжеліка походить від латинського слова "angelicus", яке означає "ангельська". У сучасному світі так називають впевнених і пристрасних жінок. Представниці цього імені відзначаються ніжністю та терпінням, а їхня сильна енергетика приваблює усіх навколо. Такі жінки – дуже сімейні, тому серйозно налаштовані на стосунки з чоловіками.

Мая

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "годувальниця" або "матінка", друга – з латинської мови, де трактується як "народжена в травні", третя – з Давнього Риму, де воно асоціювалось богинею Маєю, покровителькою родючої землі. У сучасному світі так називають розумних дівчат, які прагнуть до самореалізації та полюбляють зміни у житті.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. Переважно власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Які жіночі імена притягують чоловіків

Ім'я Олена має давньогрецьке походження та означає "сонячне світло". Його представниці – дуже харизматичні, вони захоплюють людей своєю цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити. Такі дівчата здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших.

Ім'я Дарина має кілька версій походження: перша – ірландське та означає "скеляста гора", друга – слов'янське та перекладається як "дарована Богом". З такими жінками завжди легко порозумітися та знайти спільну мову. Вони приваблюють чоловіків завдяки своєму яскравому характеру й оптимізму.