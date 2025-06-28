LifeStyle24 з посиланням на Бюро перепису населення США розповідає про популярні українські прізвища в Америці. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка українських прізвищ, які можна часто почути в США

У США українські прізвища вже давно стали знайомими багатьом. Вони звучать у повсякденному житті, з'являються на вивісках бізнесів, у списках науковців, митців, політиків та навіть серед знаменитостей. Сьогодні українська діаспора у США вважається однією з найчисельніших у світі. За різними оцінками, у країні проживає понад мільйон людей українського походження. До найпопулярніших прізвищ, які найчастіше можна почути в США, належать:

Шевченко – вважається одним з найпопулярніших прізвищ в Україні, адже посідає 2 місце серед найпоширеніших. У США це родове ім'я мають науковці, політики та спортсмени.

Бондар – наші предки давали це прізвище людям, які займалися виготовленням бочок. До того ж родове ім'я Бондар часто зустрічається серед працівників у Детройті, Клівленді та Чикаго.

Коваль – утворене від назви професії "коваль", тому свідчить про професійну діяльність предка. Найбільше цим родовим іменем можуть похизуватися емігранти з Волині, Буковини та Галичини.

Мельник – це прізвище сформоване від назви професії "мельник". Що цікаво, таке родове ім'я можна часто почути на півночі США та в Канаді.

Сидоренко – вважається патронімічним прізвищем, тобто таким, що утворене від імені батька. Найчастіше зустрічається серед емігрантів з Донбасу та Слобожанщини.

Іванченко – це прізвище також можна назвати патронімічним. Переважно належить українцям, які займаються викладацькою або науковою діяльністю.

Гончар – у давнину таке прізвище давали майстрам, які займалися гончарством. Наразі власниками цього родового імені є програмісти та власники компаній.

Ткаченко – утворене від назви професії "ткач", тому цілком ймовірно, що пращури працювали на ткацькому верстаті. Це родове ім'я переважно належить емігрантам з Центральної України.

Прізвища, які найчастіше можна почути в США / Фото Freepik

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про прізвища з псевдолатинським корінням, які виникли як сарказм.