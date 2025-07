6 українських імен, які вражають американців своєю милозвучністю

Українські імена відзначаються особливою красою. Саме тому вони вражають не лише українців, а й навіть іноземців.

У зв'язку з війною багато громадян України виїхали за кордон, зокрема у США. Через це американці отримали змогу почути автентичні українські імена та навіть захопитися ними, пише LifeStyle24 з посиланням на Behind The Name.

Добірка українських імен, які вражають американців

Іванна

Це ім'я доволі схоже на міжнародні варіанти Joanna та Johanna, тому легко запам'ятовується американцям. Водночас воно вважається формою імені Іван, що має давньоєврейське коріння та означає "Бог милостивий". Раніше так називали мудрих і спокійних жінок, які завжди стояли на захисті своїх рідних і близьких.

Софія

Ім'я Софія має багато іноземних форм, зокрема Sofia, Sophie, Sophia, Sofie та Sofija. Однак саме його значення "мудрість" вражає іноземців. У сучасному світі так часто називають дівчат, які завжди досягають бажаного. Софії – цілеспрямовані та виважені жінки, які можуть легко очолити команду.

Леся

Таке коротке ім'я може легко запам'ятатися американцям. За однією з версій, воно має слов'янське походження та трактується як "лісова". Нині так називають сильних і рішучих дівчат, які завжди пропонуватимуть свою допомогу найближчим.

Українські імена, які вражають американців / Фото Freepik

Данило

Це ім'я має доволі поширену в США англомовну версію Daniel. Саме тому може звучати звично та гарно для американців. Ім'я Данило має давньоєврейське походження та трактується як "Бог мій суддя". Такі хлопці можуть легко заполонити серця дівчат завдяки харизмі та почуттю гумору.

Лука

Ім'я Лука звучить досить незвично для американців та швидко запам'ятається через свою милозвучність. Воно прийшло до нас з латинської мови та перекладається як "той, хто приніс світло". Так називають життєрадісних хлопців, які випромінюють щастя й позитив.

Тарас

Американцям легко вимовити це ім'я, а тому швидко їм запам'ятовується. Воно має давньогрецьке походження та означає "бунтар". Такі чоловіки відзначаються щирістю, тому мають велике коло спілкування.

