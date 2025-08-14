Уже завтра – Успение Пресвятой Богородицы 2025: что нельзя делать в этот день
- 15 августа православные христиане и греко-католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы, что символизирует надежду на вечную жизнь.
- На этот день существует ряд запретов, таких как не ходить босиком, не стричь волосы и ногти.
15 августа православные христиане и греко-католики будут отмечать один из крупнейших церковных праздников Успения Пресвятой Богородицы. В храмах в этот день будут проходить торжественные богослужения, во время которых верующие будут вспоминать завершение земной жизни Девы Марии и Ее вознесение на небо.
Этот праздник символизирует надежду на вечную жизнь и победу над смертью. Подробнее о запретах и традициях Успения Пресвятой Богородицы 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Интересно Когда состоится Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году по новому церковному календарю
Успение Пресвятой Богородицы 2025: что это за праздник?
Последние годы Своей жизни Дева Мария провела рядом с апостолом Иоанном Богословом. Именно его Иисус Христос попросил заботиться о Божьей Матери. За три дня до ухода в вечность Пресвятая Богородица встретилась с Архангелом Гавриилом. Он сказал святой, что скоро завершится Ее земной путь. Впоследствии апостолы оставили места своей проповеди во всем мире и отправились в Иерусалим. Там ученики Христа собрались, чтобы попрощаться с Девой Марией.
Во время Ее Успения Христос явился среди яркого света в окружении ангелов, и душа Богородицы без страдания отошла к Богу. Через некоторое время святые решили открыть гроб, но тела Марии там уже не увидели.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы?
- Не стоит ходить босиком.
- Не следует стричь волосы и ногти.
- Нельзя брать в руки острые предметы, в частности ножницы, иглы и ножи.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием.
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует справлять свадьбы и венчаться.
- Нельзя громко развлекаться и веселиться.
- Не рекомендуется носить старую и грязную одежду.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
- Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
- Нельзя оскорблять животных.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
Что интересно, наша редакция уже рассказывала о том, когда в Украине будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году.