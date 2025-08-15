15 августа украинцы отмечают важный праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день верующие традиционно отправляются в церковь, где будут читать молитвы.

LifeStyle24 собрал молитвы, которые обязательно надо прочитать на Успение Пресвятой Богородицы. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

Какие молитвы надо прочитать на Успение Пресвятой Богородицы 2025?

Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избави от бед и несчастий. Единая читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех, живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания своего. Лишь у тебя мы находим приют и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь разрешение обратиться к Сыну Своему и умолять Его о спасении нашем и переходе в Царство Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и тебя, владычицу мира во веки веков. Аминь.

***

Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснемся мы от года Твоего, и возрадуемся силе твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в твоих силах ее обуздать. О Великая Владычица, Вознеси молитвы наши ко Господу и замоли за нас перед Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

***

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под покровом Твоим моих чад (имена), Всех юношей, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и тех, что во утробе матери. Укрой их ризой Твоего материнства, сохрани их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да даст им полезное для спасения их. Вручаю их Материнскому надзору Твоему, ибо Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня в образ Твоего Небесного материнства. Излечи душевные и телесные раны детей моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю ребенка целиком Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному заступничеству. Аминь.