В этот день наши предки придерживались определенных запретов, чтобы не привлечь невзгоды в жизнь. Что категорически нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы 2025

Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы 2025?

  • Не стоит ссориться и спорить с родными.
  • Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
  • Нельзя оскорблять животных.
  • Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не стоит ходить босиком.
  • Не следует стричь волосы и ногти.
  • Нельзя брать в руки острые предметы, в частности ножницы, иглы и ножи.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием.
  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует справлять свадьбы и венчаться.
  • Нельзя громко развлекаться и веселиться.
  • Не рекомендуется носить старую и грязную одежду.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

  • Если на небе увидите радугу, то осенью будет тепло.
  • Если на улице туманно, то будет обильный урожай грибов.
  • Если 15 августа хорошая погода, то на бабье лето пойдет дождь.
  • Если на Успение Пресвятой Богородицы небо ясное, то осень будет теплой.
  • Если заметите на улице паутину, то зимой выпадет мало снега.