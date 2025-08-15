У цей день наші предки дотримувалися певних заборон, щоб не притягнути негаразди у життя. Що категорично не можна робити у свято Успіння Пресвятої Богородиці 2025 – розповідає LifeStyle24.
Що не можна робити в день Успіння Пресвятої Богородиці 2025?
- Не варто сваритися та сперечатися з рідними.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна ображати тварин.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто ходити босоніж.
- Не слід стригти волосся та нігті.
- Не можна брати в руки гострі предмети, зокрема ножиці, голки та ножі.
- Не рекомендується займатися рукоділлям.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід справляти весілля та вінчатися.
- Не можна гучно розважатися та веселитися.
- Не рекомендується носити старий і брудний одяг.
Успіння Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Freepik
Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці
- Якщо на небі побачите веселку, то восени буде тепло.
- Якщо надворі туманно, то буде рясний врожай грибів.
- Якщо 15 серпня гарна погода, то на бабине літо піде дощ.
- Якщо на Успіння Пресвятої Богородиці небо ясне, то осінь буде теплою.
- Якщо помітите на вулиці павутину, то взимку випаде мало снігу.