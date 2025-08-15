15 серпня українці відзначають важливе свято – Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день віряни традиційно вирушають до церкви, де читатимуть молитви.

LifeStyle24 зібрав молитви, які обов'язково треба прочитати на Успіння Пресвятої Богородиці. Важливо робити це щиро, і тоді всі бажання будуть почуті.

Які молитви треба прочитати на Успіння Пресвятої Богородиці 2025?

Оспівуємо до милості Твоєї, про Пресвята Матір Божа! Не відвернися від молитов наших, а визволи від бід і нещасть. Єдина читаючи і Блаженна Богородиця Спаси нас! Ти, багатостраждальна Матір Божа, що перевищує по вірі і стражданням всіх, хто живе на землі. Почуй і не покинь нас в хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого. Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво в пітьмі пекельній. Тільки ти маєш дозвіл звернутися до Сина Свого і благати Його про спасіння нашому і перехід в Царство Небесне, де ми будемо оспівувати і славити Сина Твого, Батька Його і тебе, володарку світу на віки віків. Амінь.

***

Пом'якши серця наші, Свята Богородиця. Нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик твій дивимося, розділяючи твої страждання і на милосердя сподіваємося. Жахнемося ми від року Твого, та зрадіємо силі твоєї і міцності духу. Прости жорстокість нашу, лише в твоїх силах її приборкати. Про Велика Владичиця, Піднеси молитви наші до Господа і замоли за нас перед Ним гріховні діяння наші. Позбавте нас від смерті раптової і зла всякого. Осяяйте розум наш і проводите нас до спасіння. Сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного в руках Господа, Ісуса Христа і його Пресвятого Духа. Амінь.

***

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм моїх чад (імена), Усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і тих, що в утpoбі матері. Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх Материнському нагляду Твоєму, бо Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм. Матір Божа, введи мене у образ Твого Небесного материнства. Вилікуй душевні і тілесні paни дітей моїх (імена), моїми гріхами нанесені. Вручаю дитину цілком Господеві моєму Ісусу Христу і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.