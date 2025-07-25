Что строго запрещено делать в День Успения святой Анны 2025, чтобы не привлечь невзгоды

25 июля верующие ежегодно чтят День Успения святой праведной Анны. В этот праздник принято придерживаться определенных правил и запретов, чтобы не привлечь неудачи в жизнь.

О том, что верующим категорически нельзя делать в День Успения святой Анны 2025 – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День Успения святой Анны 2025?

Не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Нельзя желать другим зла и думать о плохом.

Не рекомендуется лениться и бездельничать.

Не следует беременным женщинам заниматься тяжелым трудом.

Не стоит справлять свадьбы и венчаться.

Нельзя выходить на улицу после захода солнца.

Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.

Не следует обижать животных.

Запреты в День Успения святой Анны 2025 / Фото Pinterest

Какая история Успения святой Анны 2025?

Праведная Анна была дочерью священника. Она вместе с мужем Иоакимом жила в Назарете. Супруги долго не имели детей и тяжело переживали это, ведь в тогдашнем обществе бесплодие считалось большим позором. Несмотря на все, пара не теряла веру и постоянно молилась Господу.

Во время одного из праздников Иоакима унизили в Иерусалимском храме. Священник отказался принять жертву мужчину из-за того, что у того нет детей. После этого Иоаким уединился в пустыне, а Анна осталась дома и снова начала молиться.

Через некоторое время просьбы супругов были услышаны, и ангел рассказал святым о том, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Так, появилась на свет Пресвятая Богородица – будущая Мать Спасителя. Известно, что праведная Анна умерла в возрасте 70 лет, а ее мощи перенесли в Константинополь.