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25 июля, 06:30
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Что строго запрещено делать в День Успения святой Анны 2025, чтобы не привлечь невзгоды

Влада Пономарева
Основні тези
  • Верующие в День Успения святой Анны 2025 должны избегать сквернословия, конфликтов, сплетен, зависти.
  • Праведная Анна была матерью Пресвятой Богородицы и прожила 70 лет, после чего ее мощи были перенесены в Константинополь.

25 июля верующие ежегодно чтят День Успения святой праведной Анны. В этот праздник принято придерживаться определенных правил и запретов, чтобы не привлечь неудачи в жизнь.

О том, что верующим категорически нельзя делать в День Успения святой Анны 2025 – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День Успения святой Анны 2025?

  • Не стоит сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
  • Нельзя желать другим зла и думать о плохом.
  • Не рекомендуется лениться и бездельничать.
  • Не следует беременным женщинам заниматься тяжелым трудом.
  • Не стоит справлять свадьбы и венчаться.
  • Нельзя выходить на улицу после захода солнца.
  • Не рекомендуется ссориться и спорить с родными.
  • Не следует обижать животных.

Запреты в День Успения святой Анны 2025 / Фото Pinterest

Какая история Успения святой Анны 2025?

Праведная Анна была дочерью священника. Она вместе с мужем Иоакимом жила в Назарете. Супруги долго не имели детей и тяжело переживали это, ведь в тогдашнем обществе бесплодие считалось большим позором. Несмотря на все, пара не теряла веру и постоянно молилась Господу.

Во время одного из праздников Иоакима унизили в Иерусалимском храме. Священник отказался принять жертву мужчину из-за того, что у того нет детей. После этого Иоаким уединился в пустыне, а Анна осталась дома и снова начала молиться.

Через некоторое время просьбы супругов были услышаны, и ангел рассказал святым о том, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Так, появилась на свет Пресвятая Богородица – будущая Мать Спасителя. Известно, что праведная Анна умерла в возрасте 70 лет, а ее мощи перенесли в Константинополь.