Ежегодно в августе христиане придерживаются Успенского поста. Это один из четырех главных постов года, который готовит верующих к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В это время Церковь призывает не только ограничить себя в еде, но и сосредоточиться на помощи ближним и искренней молитве. Когда начнется Успенский пост, сколько он длится и как его придерживаться – рассказывает LifeStyle24.

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Когда начнется и сколько длится Успенский пост в 2025 году?

Традиционно Успенский пост длится 14 дней и всегда завершается накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Его начало приходится за две недели до этого важного христианского дня. В 2023 году после перехода Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, даты поста изменились. Теперь он продлится с 1 по 14 августа, то есть начнется в пятницу, а завершится в четверг.

В этот период верующие избегают громких развлечений, событий и различных празднований. Ведь это время духовного сосредоточения, молитвы и сдержанного образа жизни. Христиане обычно больше времени проводят в храме и занимаются духовным очищением.

Успенский пост 2025 / Фото Pinterest

Какие правила соблюдения Успенского поста 2025?

Верующие во время Успенского поста воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц и даже рыбы. Однако 6 августа состоится праздник Преображения Господня. В этот день верующим можно потреблять рыбу, а также немного вина.

В понедельник, среду и пятницу разрешается сухоядение. То есть в эти дни можно употреблять только сырую пищу, например, хлеб, овощи, фрукты, ягоды, и воду, без термической обработки и без масла.

В то же время во вторник и четверг разрешается горячая пища. Впрочем, также без добавления масла. Так, это могут быть простые супы, каши или тушеные овощи.

Зато в субботу и воскресенье пост несколько смягчается. Именно в эти дни можно готовить пищу с растительным маслом и выпить немного вина.