Успенский пост – один из самых коротких, но строгих периодов, когда верующие воздерживаются от мясных, рыбных и молочных продуктов. Он посвящен подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Сегодня, 1 августа, стартовал Успенский пост. По этому случаю LifeStyle24 подготовил теплые поздравления в картинках, прозе и стихах для ваших родных и близких.

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Начало Успенского поста 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?

В Успенский пост пожелать хочу освободить душу и сердце от старых обид и нечистых помыслов, избавить тело от всего грубого и ненужного, познать истинную силу веры и поселить в себе надежду, отбросить прочь страх и радоваться каждому подаренному дню.

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Пусть Успенский пост позволит оставить все печали, беды, грусти и разочарования за порогом прошлого, пусть станет мир вокруг добрее, пусть сердце твое откроет новые горизонты гармонии, милости и счастья. От всей души желаю успеть сказать "Прощай" обидам и поздравить добрые надежды и свои счастливые мечты.

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Бажаю в піст тобі удачі

І щастя, радості й достатку.

Нехай життя тече як мед,

І радості буде поверх.

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Успенський піст – це внутрішній спокій,

Час роздумів, час великих змін.

Нехай душа відкриє нові висоти,

І кожен день приносить вірні кроки.

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В Успенский пост мне хочется пожелать счастливых дней жизни и добрых минут радости, проведенных с близкими и дорогими людьми. Пусть душа избавится от всех тревог и сомнений, пусть сердце сможет понять истинный смысл жизни и впустить в него светлую надежду и любовь.

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Желаю в этот Успенский пост соблюдать не только телесные правила, но и духовные. Пусть ссоры развеиваются еще до того, как успеют начаться, а мысли будут обращены к Богу и вещам, которые выше привычных материй. Этот пост – очищение, после которого каждый из нас станет обновленным.

Поздравление с началом Успенского поста 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Успенський піст прийшов у дім,

Очистить душу радо всім.

І всі, хто не згрішать,

Отримають Божу благодать.

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З Успенським постом вітаю тебе,

Нехай душа засяє світлом і теплом.

Відмова від земних дрібниць нехай принесе

Внутрішній мир і радість, наче казковий сон.