Яблочный Спас, который празднуют ежегодно 6 августа, приходится на период Успенского поста. Этот день является одним из двенадцати крупнейших христианских праздников.

Традиционно верующие пойдут утром в церковь, где освятят спасовскую корзину с различными продуктами. Стоит ли христианам придерживаться Успенского поста на Яблочный Спас – рассказывает LifeStyle24.

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Есть ли пост в праздник Яблочного Спаса 2025?

Яблочный Спас не отменяет пост, который длится до 14 августа. Однако именно в день Преображения Господня Церковь позволяет определенное послабление.

Так, верующим разрешается потреблять рыбу, блюда с растительным маслом и выпить небольшое количество вина. В то же время запрещенным остается мясо, а также колбаса, ветчина и паштеты.

Кроме этого, верующим не следует употреблять яйца и блюда, приготовленные с их добавлением, а также молочные продукты – сыр, масло, кефир и молоко. Дело в том, что эти продукты являются запрещенными в период поста даже в день большого праздника. То же самое касается алкогольных напитков, в частности пива, водки, настоек, которые не имеют никакого сакрального значения и считаются неуместными в спасовской корзине.

Какие правила соблюдения Успенского поста 2025?

В понедельник, среду и пятницу разрешается сухоядение. То есть в эти дни можно употреблять только сырую пищу, например, хлеб, овощи, фрукты, ягоды, и воду, без термической обработки и без масла.

В то же время во вторник и четверг разрешается горячая пища. Впрочем, также без добавления масла. Так, это могут быть простые супы, каши или тушеные овощи.

Зато в субботу и воскресенье пост несколько смягчается. Именно в эти дни можно готовить пищу с растительным маслом и выпить немного вина.