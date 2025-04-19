19 апреля, 06:30
Что нельзя делать в субботу перед Пасхой: главные запреты, о которых стоит помнить
Основні тези
- 19 апреля христиане отмечают Великую субботу, готовят куличи, красят пасхальные яйца, молятся и прощают.
- В Великую субботу запрещено: пренебрегать постом, употреблять алкоголь, веселиться, конфликтовать, брать в долг, ходить на кладбище.
Сегодня, 19 апреля, верующие празднуют Великую субботу. В этот день христиане вспоминают погребение Сына Божьего.
Кроме этого, в субботу перед Пасхой принято завершать приготовления к празднику. Так, хозяйки выпекают куличи и красят пасхальные яйца. Также людям стоит посвятить особое внимание молитве и прощениям, ведь следует отпустить все обиды накануне Воскресения Христова. В то же время христиане продолжают придерживаться Великого поста, отказываясь от молочных и мясных продуктов, рассказывает LifeStyle24.
Интересно 19 апреля – какой церковный праздник: почему сегодня нельзя заниматься рукоделием
Что нельзя делать в Великую субботу
- Не стоит пренебрегать пищевыми ограничениями Великого поста, в частности потреблять пищу животного происхождения.
- Не следует пить алкоголь и переедать.
- Нельзя ложиться спать в пасхальную ночь, ведь стоит посвятить это время молитве.
- Не рекомендуется громко веселиться и развлекаться.
- Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
- Не следует отправляться на охоту, рыбалку и обижать животных.
- Нельзя конфликтовать, сквернословить, сплетничать, завидовать и желать другим зла.
- Не рекомендуется громко спорить и ссориться с родными людьми.
- Не стоит брать или занимать деньги в долг.
- Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.
- Нельзя идти на кладбище.
- Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не стоит работать в саду.
- Не следует брать в руки острые предметы.
Народные приметы
- Если лед в реках еще не растаял, то рыбакам ближайшее время не будет везти с уловом.
- Если в Великую субботу много смеяться, то весь год пройдет в страданиях и слезах.
- Если сегодня хорошая погода, то летом будет солнечно и тепло.
- Если разлить в этот день много воды, то этого будет хороший урожай.
- Если в Страстную субботу пошел дождь, то весна будет длительной.
- Если услышите гром, то лето будет холодным.
- Если на небе видно много птиц, то вскоре будет ветрено.
- Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то человек укрепит свое здоровье.