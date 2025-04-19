Что нельзя делать в субботу перед Пасхой: главные запреты, о которых стоит помнить

Сегодня, 19 апреля, верующие празднуют Великую субботу. В этот день христиане вспоминают погребение Сына Божьего.

Кроме этого, в субботу перед Пасхой принято завершать приготовления к празднику. Так, хозяйки выпекают куличи и красят пасхальные яйца. Также людям стоит посвятить особое внимание молитве и прощениям, ведь следует отпустить все обиды накануне Воскресения Христова. В то же время христиане продолжают придерживаться Великого поста, отказываясь от молочных и мясных продуктов, рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в Великую субботу

Не стоит пренебрегать пищевыми ограничениями Великого поста, в частности потреблять пищу животного происхождения.

Не следует пить алкоголь и переедать.

Нельзя ложиться спать в пасхальную ночь, ведь стоит посвятить это время молитве.

Не рекомендуется громко веселиться и развлекаться.

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.

Не следует отправляться на охоту, рыбалку и обижать животных.

Нельзя конфликтовать, сквернословить, сплетничать, завидовать и желать другим зла.

Не рекомендуется громко спорить и ссориться с родными людьми.

Не стоит брать или занимать деньги в долг.

Не следует отказывать в помощи бедным и нуждающимся.

Нельзя идти на кладбище.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит работать в саду.

Не следует брать в руки острые предметы.

Великая суббота 2025 / Фото Pinterest

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