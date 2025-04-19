В этот день наши предки развешивали одежду на кустах. О запретах и приметах на 19 апреля – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Что нельзя делать на Пасху: главные запреты, о которых стоит знать

Великая суббота

Иосиф и Никидим, ученики Спасителя, получили разрешение на то, чтобы похоронить Иисуса Христа. Они забрали тело и завернули его в плащаницу. После этого святые положили Сына Божьего в пещеру, неподалеку Голгофы, и закрыли вход большим камнем. Именно там впоследствии Иисус Христос воскрес.

По традиции в Великую субботу люди завершают последние приготовления к Пасхе. В частности, раскрашивают пасхальные яйца, расписывают писанки и пекут паски.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит ссориться, сквернословить, обижаться и злиться.

Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать, потому что тогда накличете болезни.

Не следует устраивать громкие гуляния.

Народные приметы

Если на улице уже тепло, то в мае будет холодно.

Если сегодня пойдет дождь, то в июне будет очень жарко.

Если небо безоблачное, то в этом году будет хороший урожай.

Если увидите ласточек, то весна будет теплой.

Что еще отмечают

День поэзии и творческого мышления. Его ежегодно отмечают 19 апреля. Этот праздник чествует творческих людей, которые имеют богатое воображение и видят вещи не так, как другие.

Напомним, что сегодня также последний день Великого поста.