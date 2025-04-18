В этом году Воскресение Христово приходится на 20 апреля как для греко-католиков, так и для православных христиан. Что нельзя делать на Пасху – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Пасху

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти.

Не следует заниматься любыми домашними делами, в частности стиркой и уборкой.

Нельзя рубить дрова и пользоваться топором.

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.

Нельзя ссориться и спорить с близкими.

Не рекомендуется выбрасывать освященные продукты.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует идти на кладбище и чтить память умерших.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Традиции на Пасху

Подготовку к Пасхе обычно завершают в Великую субботу. Вечером этого дня в некоторых храмах проходят богослужения, куда люди могут прийти и освятить там пасхальные корзины.

На Воскресение Христово принято в течение дня приветствовать друг друга словами: "Христос Воскрес!" и отвечать: "Воистину Воскрес!". Также люди приглашают своих родных и друзей к себе домой и собираются за праздничным столом, на котором стоят разнообразные блюда, в частности паски. Что интересно, на Пасху верующие дарят друг другу яйца, а потом бьются ими – чье не разобьется, тот и побеждает.

Что интересно, после праздничного завтрака наши предки устраивали шумные гуляния с играми и хороводами. Кроме этого, предки катались на качелях, ведь хотели избавиться от грехов и негативной энергии.