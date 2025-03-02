Уже завтра начнут действовать ограничения: что запрещено есть в Великий пост 2025

Завтра, 3 марта, начнется Великий пост. Он традиционно стартует за 48 дней до Пасхи.

В этот период верующие придерживаются строгих правил питания, отказываясь от определенных продуктов. Что же нельзя есть во время Великого поста – рассказывает 24 Канал.

Интересно Великий пост 2025: в чем его цель и как правильно поститься

Что нельзя есть в Великий пост

Во время поста запрещается употребление какого-либо мяса, в частности курятины, свинины, говядины, птицы и все изделия на их основе. Также верующим нельзя есть молочные продукты, например молоко, сыр, йогурт, масло, сметану и так далее. Кроме этого, христианам запрещено употреблять яйца и рыбу. Отказ от этих продуктов символизирует не только телесное очищение, но и духовное.

В то же время верующим нужно отказаться от блюд, содержащие животные жиры. Это касается любой выпечки, приготовленной на сливочном масле. К тому же христианам следует воздержаться от сладостей до конца поста, но существуют исключения. Так, разрешается заменить любимую выпечку мармеладом, сухофруктами, медом или галетным печеньем.

Важно отметить, что нельзя ничего есть в первый день поста и в Великую пятницу накануне Пасхи. Именно в эти дни действуют самые строгие ограничения. В понедельник, среду и пятницу можно употреблять хлеб, воду, овощи, фрукты и компот, а во вторник и четверг – горячую пищу без растительного масла.

Что нельзя есть в Великий пост 2025 / Фото Freepik

Что следует сделать до начала поста

До начала Великого поста обязательно следует простить обиды и наладить отношения с людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. Духовная подготовка считается самой важной в настоящее время, поэтому стоит посетить церковь, молиться и исповедоваться.

В Великий пост следует надо избавиться от вредных привычек, в частности, курение и чрезмерное употребление алкоголя. Кроме этого, христианам рекомендуется изменить рацион и подготовиться к ограничению питания.