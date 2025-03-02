У цей період віряни дотримуються суворих правил харчування, відмовляючись від певних продуктів. Що ж саме не можна їсти під час Великого посту – розповідає 24 Канал.

Цікаво Великий піст 2025: в чому його мета і як правильно постити

Що не можна їсти у Великий піст

Під час посту забороняється вживання будь-якого м'яса, зокрема курятини, свинини, яловичини, птиці та всіх виробів на їхній основі. Також вірянам не можна їсти молочні продукти, наприклад молоко, сир, йогурт, масло, сметану і так далі. Крім цього, християнам заборонено вживати яйця та рибу. Відмова від цих продуктів символізує не лише тілесне очищення, але й духовне.

Водночас вірянам треба відмовитися від страв, які містять тваринні жири. Це стосується будь-якої випічки, приготованої на вершковому маслі. До того ж християнам варто утриматися від солодощів до кінця посту, але існують винятки. Так, дозволяється замінити улюблену випічку мармеладом, сухофруктами, медом або галетним печивом.

Важливо зазначити, що не дозволяється нічого їсти у перший день посту та у Велику п'ятницю напередодні Великодня. Саме у ці дні діють найсуворіші обмеження. У понеділок, середу та п'ятницю можна вживати хліб, воду, овочі, фрукти й компот, а у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії.

Що не можна їсти у Великий піст 2025 / Фото Freepik

Що варто зробити до початку посту

До початку Великого посту обов'язково слід пробачити образи та налагодити стосунки з тими людьми, з якими ви перебуваєте у сварці. Духовна підготовка вважається найважливішою у цей час, тому варто відвідати церкву, молитися та сповідатися.

У Великий піст слід треба позбавитися шкідливих звичок, зокрема куріння та надмірного вживання алкоголю. Крім цього, християнам рекомендується змінити раціон та підготуватися до обмежень у харчуванні.