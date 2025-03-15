Важно знать всем верующим: в какие дни Великого поста можно есть рыбу

Уже вторую неделю верующие придерживаются Великого поста. В этом году он начался 3 марта и завершится 19 апреля, накануне Пасхи.

В течение 48 дней христиане не употребляют продукты животного происхождения, а в некоторые дни даже масло и теплую пищу. Однако в Великий пост существуют два исключения, когда разрешается есть рыбу, рассказывает LifeStyle24.

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В какие дни поста можно есть рыбу

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который приходится на 25 марта, разрешается есть рыбу. Этот день напоминает о событии, когда Архангел Гавриил рассказал Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. Благовещение относится к двенадцати крупнейших праздников православного календаря, поэтому в этот радостный праздник верующим можно употреблять рыбные блюда и морепродукты.

В то же время существует еще один день Великого поста, когда верующим можно есть рыбу. В Вербное воскресенье, что в этом году приходится на 13 апреля, разрешается употреблять такие блюда, так же как и на Благовещение. В Вербницу христиане вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и радость людей, когда те увидели Спасителя.

В какие дни поста можно есть рыбу / Фото Freepik

Какие самые строгие дни Великого поста 2025 года

Наиболее сдержанными можно назвать первый и последний день поста, то есть Чистый понедельник и Великую пятницу. В 2025 году они приходятся на 3 марта и 18 апреля. Чистый понедельник является началом Великого поста. В этот день верующие полностью отказываются от пищи, употребляя лишь воду. Кроме этого, Чистый понедельник символизирует начало духовного путешествия к Воскресению Христовому, поэтому важно провести его за молитвой и размышлениями о своей жизни.

Вторым самым строгим днем Великого поста считается Страстная пятница. Ее называют самой скорбной в году, поскольку тогда распяли Иисуса Христа. В этот день принято много молиться и вспоминать страдания Сына Божьего, который погиб на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. В Великую пятницу следует также полностью отказаться от питания, но христианам разрешается пить воду.