Избавят от внутренних мучений: 3 сильные молитвы на прощение грехов

Верующие издавна обращаются к Богу с просьбой простить грехи и принести благодать. Через молитву христиане способны не только достичь примирения с Господом, но и духовно очиститься.

24 Канал собрал самые сильные молитвы, которые помогают найти прощение и внутренний мир. К Богу важно обращаться искренними словами, и тогда человек сможет покаяться.

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Молитвы на прощение грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (имя), прости мне грехи мои, потому что я искренне в них каюсь. Позволь мне трудиться усердно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

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Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо никакого оправдания не имея, мы, грешные, Тебе как Владыке эту молитву приносим: помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы надеемся: не прогневайся сильно на нас и не помни беззаконий наших, но смилуйся и ныне как Милосердный и избавь нас от врагов наших. Ибо Ты Бог наш, а мы люди Твои, все творения рук Твоих и имя Твое призываем. И ныне, и во всякое время, и во веки веков. Аминь.

Самые сильные молитвы на прощение грехов / Фото Freepik

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Господи и Владыка жизни моей! Духа лености, безнадежности, властолюбия и пустословия не дай мне. Духа же чистоты, смиренномудрости, терпеливости и любви дай мне, рабу Твоему. Да, Господи! Дай мне видеть проступки мои и не осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.