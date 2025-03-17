Можно ли в пост есть вареную колбасу: объяснение священника

С 3 марта верующие придерживаются Великого поста. В течение 48 дней христиане воздерживаются от пищи животного происхождения, в частности мяса и рыбы.

Однако многие люди не знают, разрешено ли есть вареную колбасу во время поста. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео священника Православной церкви Украины Алексея Филюка.

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Можно ли в пост есть вареную колбасу

Во время Великого поста существуют определенные пищевые ограничения, которых христиане должны придерживаться, чтобы духовно и телесно очиститься. Так, верующим не разрешается употреблять мясные и молочные продукты до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Впрочем, в народе считают, что употреблять вареную колбасу, вместо мяса и сала, в этот период – менее греховно.

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк уже высказался по этому вопросу. По его словам, такая колбаса содержит минимальное количество мяса, поэтому людям можно ее употреблять во время поста. В то же время священник напомнил, что не всем верующим разрешено поститься.

Пост – не диета, поэтому не делайте из этого фанатизма. Хотите есть колбасу – ешьте. Имеете здоровье – поститесь, не имеете – не делайте этого,

– отметил Алексей Филюк.

Кому можно не соблюдать Великий пост

Не обязаны поститься дети до 14 лет, ведь их организм еще развивается и требует полноценного питания. Также освобождены от поста пожилые люди, в частности после 60 лет, особенно если у них имеются проблемы со здоровьем. Тяжелобольные, которым необходимо специальное питание, а также те, кто живет на милостыню и не может самостоятельно выбирать пищу, также могут не соблюдать пост.

В то же время не стоит поститься тем, кто путешествует более 8 часов, поскольку в дороге часто сложно найти подходящую постную пищу. Кроме этого, матерям, которые кормят грудью, и беременным женщинам тоже разрешается не соблюдать пост.