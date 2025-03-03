В этот период люди воздерживаются от употребления пищи и алкоголя, вместо этого посвящают время духовному очищению. Впрочем, существует категория верующих, кому разрешается не соблюдать пост. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Кому можно не поститься в Великий пост

Православная церковь Украины с пониманием относится к тем, кто в силу определенных обстоятельств не может придерживаться строгих ограничений в еде. Так, не обязаны поститься дети до 14 лет, ведь их организм еще развивается и нуждается в полноценном питании. Также освобождены от поста пожилые люди, в частности после 60 лет, особенно если у них имеются проблемы со здоровьем. Тяжелобольные, которым необходимо специальное питание, а также те, кто живет на милостыню и не может самостоятельно выбирать пищу, также могут не соблюдать пост.

Кроме этого, матерям, которые кормят грудью, и беременным женщинам тоже разрешается не поститься. Это также касается людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом и постоянно тратят энергию на выполнение сложной работы. В то же время от поста освобождаются те, кто путешествует более 8 часов, поскольку в дороге часто сложно найти подходящую постную пищу.

Великий пост 2025 / Коллаж LifeStyle24

Что можно есть в Великий пост

Основу постного рациона составляют овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами. Так, верующим разрешается есть капусту, морковь, свеклу, картофель, лук, чеснок, а также замороженные или сушеные фрукты. Также христианам следует обратить свое внимание на каши, которые можно варить на воде и сочетать с грибами и овощами. К тому же в свой рацион надо добавить бобовые, в частности горох, фасоль, чечевицу. Они богаты белком, поэтому заменяют мясо на период Великого поста.

В то же время верующим разрешается есть ржаной и цельнозерновой хлеб, орехи, семена и постные сладости, среди которых финики, курага, галетное печенье и домашнее фруктовое желе.