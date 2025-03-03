У цей період люди утримуються від вживання їжі та алкоголю, натомість присвячують час духовному очищенню. Втім, існує категорія вірян, кому дозволяється не дотримуватися посту. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Кому можна не постити у Великий піст

Православна церква України з розумінням ставиться до тих, хто через певні обставини не може дотримуватися суворих обмежень у їжі. Так, не зобов'язані постити діти до 14 років, адже їхній організм ще розвивається та потребує повноцінного харчування. Також звільнені від посту літні люди, зокрема після 60 років, особливо якщо у них наявні проблеми зі здоров'ям. Важкохворі, яким необхідне спеціальне харчування, а також ті, хто живе на милостиню та не може самостійно вибирати їжу, також можуть не дотримуватися посту.

Крім цього, матерям, які годують грудьми, та вагітним жінкам теж дозволяється не постити. Це також стосується людей, які займаються важкою фізичною працею та постійно витрачають енергію на виконання складної роботи. Водночас від посту звільняються ті, хто подорожує понад 8 годин, оскільки в дорозі часто складно знайти відповідну пісну їжу.

Великий піст 2025 / Колаж LifeStyle24

Що можна їсти у Великий піст

Основу пісного раціону складають овочі та фрукти, що багаті на вітаміни та мінерали. Так, вірянам дозволяється їсти капусту, моркву, буряк, картоплю, цибулю, часник, а також заморожені чи сушені фрукти. Також християнам слід звернути свою увагу на каші, які можна варити на воді та поєднувати з грибами й овочами. До того ж до свого раціону треба додати бобові, зокрема горох, квасолю, сочевицю. Вони багаті на білок, тому замінюють м'ясо на період Великого посту.

Водночас вірянам дозволяється їсти житній і цілозерновий хліб, горіхи, насіння та пісні солодощі, серед яких фініки, курага, галетне печиво та домашнє фруктове желе.